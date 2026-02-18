¿Cómo votarán los diputados neuquinos la Reforma Laboral? lo que piensa Rolando Figueroa

La Libertad Avanza tiene tres representantes, mientras que La Neuquinidad y Unión por la Patria, uno cada uno. El gobernador marcó algunas diferencias con el proyecto que tuvo media sanción del Senado.

La reforma laboral llegará al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, luego de haber obtenido media sanción en el Senado, y después de muchas discusiones posteriores que derivaron, por ejemplo, en la quita del artículo sobre licencias por enfermedad.

Este miércoles, hubo dictamen de mayoría del proyecto denominado “de modernización laboral”, en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La sesión será este jueves a partir de las 14 y los libertarios tendrían asegurado el quorum.

¿Qué posición adoptarán los diputados nacionales por Neuquén? Los legisladores en representación de la provincia son cinco. Tres del bloque de la libertad Avanza, uno por la Neuquinidad y otro por el bloque de Unión por la Patria.

Por LLA están Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, que reemplazó a Nadia Márquez (que tenía dos años más de mandato, al ser electa como senadora nacional).

Karina Maureira Elecciones Diputada Electa

Estos tres legisladores, al igual que ocurrió con la propia Márquez y Pablo Cervi en el Senado, apoyarán el proyecto del oficialismo nacional a libro cerrado.

Diferencias

Distinta es la situación de Karina Maureira (La Neuquinidad), que irá en sintonía con los que Julieta Corroza, a instancias del gobernador Rolando Figueroa, hizo en el Senado. Se especula que la diputada dará el aval al proyecto de ley en general pero planteará diferencias al momento en que llegue la votación en particular.

En este sentido, más allá de que se quitó el artículo 44 de la iniciativa, incorporado en su momento por el Senado y que proponía reducir drásticamente el esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente de un trabajador, hay otros aspectos polémicos de la ley.

Entre ellos, la creación Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar las indemnizaciones por despido, que se nutrirá de un porcentaje de las contribuciones patronales que hoy van a la Anses, lo que podría generar el desfinanciamiento del sistema previsional.

Rolo Figueroa Neuquen nuevo Código Procesal Civil Adversarial

También lo del banco de horas, que permite distribuir la jornada de trabajo de manera flexible a lo largo de un período determinado, o las modificaciones en materia de vacaciones, que habilita esquemas de fraccionamiento del período vacacional, de acuerdo con lo que establezcan los convenios colectivos o los acuerdos entre las partes.

Y para Maureira, por su profesión, se le planteará un dilema respecto a la derogación del estatuto del periodista, que en el Senado, durante el tratamiento en particular, se sancionó por un voto.

El otro diputado nacional de Neuquén es Pablo Todero, de Unión por la Patria, que votará directamente en contra del proyecto de ley de reforma laboral, en línea con su bloque y con el comportamiento que tuvo este espacio político en el Senado.

“No votaré esta reforma laboral que se pretende imponer desde el gobierno nacional. Bajo el argumento de “flexibilizar” el mercado de trabajo, lo que se está haciendo es desmantelar derechos conquistados con décadas de lucha por los trabajadores neuquinos”, apuntó.

La mirada de Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa fue consultado este miércoles sobre el tema en un contacto que tuvo con la prensa. Calificó de “atinado” el voto de La Neuquinidad sobre distintos puntos del proyecto en el Senado, al destacar que Corroza se abstuvo de todo el capítulo uno que incluía, entre otros aspectos, el banco de horas.

“También tocaba el artículo 44 del régimen de licencias, que nosotros lo habíamos estudiado específicamente cuando establecimos el presentismo en la provincia de Neuquén”, indicó el gobernador.

PABLO TODERO-.jpg

Figueroa dijo que para esta nueva instancia, Corroza y Maureira “están trabajando en conjunto” para “estudiar cada uno de los temas y reclamar lo que le corresponde a la provincia”.

Respecto a la norma en general, Figueroa sostuvo que “las leyes tienen que interpretar qué pasa en la sociedad” y agregó: “Si nosotros tenemos una ley desde hace 50 años, ¿a ustedes les parece que la forma de trabajo es la misma que la actual? No, no es la misma”.

No obstante, si bien resaltó que se “necesitaba una modificación o una actualización” eso no implica quitar derechos. Y aclaró que todo lo que lesione esos derechos “se votará en contra”.

El desafío del quorum

En el recinto, el oficialismo deberá superar el obstáculo de reunir al menos 129 diputados que den quorum para arrancar la sesión. En principio, se cumplió el deseo del Gobierno de que la Cámara de Diputados sesione este mismo jueves para que el Senado ratifique, antes de fin de mes, el texto modificado por la Cámara baja.

Según trascendió, en la Cámara alta ya comenzaron los preparativos, por lo cual, si los diputados logran aprobar la iniciativa y la devuelven al Senado, a Libertada Avanza intentará darle dictamen este mismo viernes, con el objetivo de sancionar la ley en la sesión del viernes 27.