Vaca Muerta: cuál será el impacto en la circulación del bypass de Ruta 7 en Añelo

La obra es clave para mejorar la circulación y reforzar la seguridad en un sector de alto flujo vehicular. Los trabajos no afectan el tránsito en el lugar.

La construcción de la segunda rotonda del bypass de la Ruta Provincial Nº 7 en el acceso a Añelo “avanza de forma sostenida sin afectar el tránsito en torno a la ciudad”, aseguró este miércoles el gobierno provincial.

Según se precisó, la obra del bypass vial -que comprende la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17 para desviar el tránsito pesado fuera de la travesía urbana - “forma parte de un plan estratégico de infraestructura impulsado por el gobierno neuquino en pos de ordenar la circulación vehicular y potenciar el desarrollo logístico del corredor hidrocarburífero de Vaca Muerta”.

La nueva rotonda “se erige como un nodo fundamental para conectar la Ruta 7 con la circunvalación sin generar cortes o interrupciones significativas en el tránsito habitual”, se informó desde el Ejecutivo neuquino.

Cuando el bypass esté finalizado -incluyendo esta segunda rotonda- se espera que descomprimir el tránsito pesado que actualmente ingresa a la localidad de Añelo, reduciendo la congestión en la travesía urbana, así como incrementar la seguridad vial y optimizar la conectividad, ya que está prevista su vinculación con la circunvalación petrolera que se está ejecutando en rutas provinciales 8 y 17, en articulación con operadoras hidrocarburíferas.

Cronogramas

“La obra se encuentra dentro de los cronogramas previstos y es parte del compromiso institucional que asumió el gobierno de la Provincia durante las mesas organizadas con el sector privado que opera en Vaca Muerta, a fin de mejorar la infraestructura vial sin generar afectaciones importantes al tránsito cotidiano de residentes, visitantes y vehículos pesados”, se indicó.

image

La Provincia remarcó que “esta obra forma parte del ambicioso plan vial que impulsa el gobierno provincial para mejorar la accesibilidad terrestre, como herramienta de integración territorial. El objetivo es reducir el déficit de infraestructura que, al inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa, fue estimado en 4.000 millones de dólares. Durante los cuatro años de gobierno, se proyecta concretar más de 650 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia. La cifra representa un récord histórico y un cambio sustancial en esta política pública, teniendo en cuenta que en Neuquén se construyeron 1.200 kilómetros de rutas durante su vida institucional”.

Norte neuquino

Por otra parte, el Gobierno de la Provincia, a través del ministerio de Infraestructura, informó que la obra de pavimentación del tramo Las Ovejas–Varvarco de la Ruta Provincial 43 avanza en el norte neuquino y registra actualmente un 7,72 por ciento de avance. El proyecto contempla el desarrollo de 18 kilómetros y una inversión que supera los 16.000 millones de pesos.

En esta etapa, los trabajos se concentran en el movimiento de suelos y en la ejecución de obras de arte, fundamentales para garantizar la estabilidad y durabilidad de la traza. Entre las tareas que se llevan adelante se incluyen la construcción de alcantarillas, muros de contención y otras estructuras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del agua y la protección de la futura calzada.

La pavimentación de este tramo de la Ruta 43 es una obra clave para mejorar la conectividad del Alto Neuquén, fortaleciendo la integración regional y optimizando las condiciones de transitabilidad para vecinos, productores y el sector turístico.

Este año el Gobierno provincial prevé iniciar 264 kilómetros de nuevas obras de pavimentación, que se suman a los más de 400 ya ejecutados. En total, la gestión habrá alcanzado 664 kilómetros de rutas finalizadas, licitadas o en ejecución en cuatro años, un volumen que marca un récord histórico si se considera que en toda la vida institucional de Neuquén se construyeron alrededor de 1.200 kilómetros de rutas provinciales.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se recuerda a quienes transiten por el sector que lo hagan con extrema precaución, respetando la señalización preventiva y las indicaciones del personal en obra.