Desde el dron: en la Avenida Mosconi ya hay máquinas trabajando y comenzaron los primeros cortes de tránsito

Se delimitó la primera zona de trabajo. La Municipalidad planea trabajar las 24 horas para reducir el plazo de obra a la mitad.

Tras al lanzamiento oficial de la obra, esta semana iniciaron los trabajos de la Avenida Mosconi , un proyecto vial ambicioso que promete transformar por completo la fisonomía de Neuquén capital. Este martes, las máquinas ya empezaron con los primeros movimientos de desarme de la estructura, por lo que se verá interrumpido el tránsito entre las calles Olascoaga y Chubut.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén , dio detalles sobre los primeros avances, en una zona de trabajo que quedó delimitada en los primeros 300 metros de intervención, entre Olascoaga y Chubut. El área ya tiene un cerco delimitado, construido en chapa, para garantizar la seguridad de los peatones que transitan por las zonas aledañas, y ya se nota la presencia de las primeras máquinas en el lugar.

En diálogo con LU5, el funcionario aseguró que la zona quedó determinada entre Avenida Olascoaga y calle Chubut. “Vamos a cerrar y cortar el tránsito en la calles Río Negro y Corrientes, el cerco que delimita la zona de trabajo se termina hoy completamente“, afirmó.

Nicola aclaró que en la zona ya se ven retroexcavadoras, topadoras, cargadoras y fresadoras. “Hay todo tipo de máquinas“, dijo y añadió que en el lugar ya instalaron bloques de hormigón denominados Nes Jersey, que se utilizan para desviar el tránisto en las áreas que ya están cortadas.

Dron comienzo obras Av Mosconi

Cómo funciona el tránsito en esta etapa

Nicola dio más detalles sobre los cortes de tránsito en esta primera etapa de la obra, en la que están intervenidos los primeros 300 metros.

“Viniendo por Mosconi de Oeste a Este, al llegar a la Avenida Olascoaga, empieza el desvío a la colectora, hay que seguir por Perticone. Desde Cipolletti hacia Plottier, el desvío se va a hacer en la calle Chubut para bajar y transitar por Félix San Martín“, aclaró sobre los cambios que se verán en el tránsito a partir de los trabajos.

Dron Av Mosconi (11)

En la entrevista radial, explicó que “la zona delimitada es hasta calle Chubut y se va a ir cortando todo hasta llegar a Linares que es la primera etapa de trabajo“. Durante la presentación del proyecto, se adelantó que la obra se realizará por etapas hasta completar la extensión total del corredor, que es de unos 14 kilómetros, y que se trabajará durante las 24 horas para llegar más rápido a la conclusión de los trabajos y rehabilitar el tránsito.

El funcionario señaló que, dentro de un mes, se hará un corte en otro sector de la Avenida, para así continuar hacia los extremos del corredor, más cercanos a las ciudades vecinas de Cipolletti y Plottier.

Desarme y reciclaje de las instalaciones

Por otro lado, el secretario municpal explicó que las máquinas van a avanzar primero con el desarme de toda la infraestructura ya presente en la Avenida Mosconi. “Ya está definido a los distintos lugares donde vamos a estar acopiando todo lo que se retira, que estamos hablando de luminarias, columnas, cartelería, todo lo que es chapa del guardarail“, dijo y agregó que también se recicla la carpeta asfáltica para dar orgien a “un material que también se vuelve a utilizar“.

Dron Av Mosconi (10)

Los semáforos se recuperan y también los árboles, arbustos y otras plantas que están en el lugar. “Gran parte va al vivero municipal para la reutilización y hay otro que va a otros sectores que ya están definidos para replantarlos fundamentalmente en toda una zona donde estamos desarrollando la nueva base operativa del área vial“, dijo y agregó: “Vamos a estar utilizando gran parte del arbolado, y nos han pedido en algunos lugares, así que está está todo previsto para la reutilización“.

Cuándo se puede habilitar el tránsito

Ante la preocupación de los vecinos por las molestias que causará la obra y la interrupción del tránsito, el secretario señaló que el volumen de trabajo apunta a reducir de dos años y medio a sólo un año el plazo de la obra.

“Ya comenzaron los trabajos y pronto vamos a tener 50 máquinas operando“, dijo sobre el proyecto, que apunta a que los trabajos se extiendan por el menor tiempo posible para recuperar la normalidad en la circulación cuanto antes.

Avenida Mosconi - Inicio de Obra (21) Claudio Espinoza

El secretario afirmó que “para el mes de agosto o septiembre ya vamos a tener algunos sectores terminados habilitados y habilitados“, lo que permitirá recuperar de a poco la circulación en esta gran avenida.

Gaido aseguró que la obra es una resposabilidad histórica

En su discurso de apertura de sesiones ante el Concejo Deliberante, el intendente Mariano Gaido afirmó que, una vez terminada la totalidad de la obra, el tiempo de circulación entre el acceso desde Cipolletti hasta el Aeropuerto, en el extremo oeste de la capital, se reducirá en un 50%.

“Es la solución histórica que Neuquén estaba esperando“, aseguró el jefe comunal en una conferencia de prensa que brindó después de su discurso. Y aunque mencionó que la obra debería “haber sucedido hace 50 años, lo vamos a hacer con presupuesto propio y a la neuquina“. ¿Qué quiere decir con eso? Que la Municipalidad pretende pisar el acelerador con trabajos planificados las 24 horas para poder culminar las primeras etapas en el place de un año.

Dron Av Mosconi (1)

Gaido detalló en su discurso algunas de las ventajas que introducirá esta gran avenida una vez que culminen los trabajos. “Va a disminuir en 50% el tiempo de recorrido del este al oeste, por ejemplo desde Cipolletti hasta el aeropuerto“, señaló. Agregó que el diseño del corredor ofrece una integración más amigable del peatón y también suma una superficie de 25 hectáreas de espacios verdes.

Por otro lado, aclaró que la nueva obra no exige un desembolso de dinero por parte de los frentistas como sí sucede con otras obras de asfalto. Sin embargo, consideró que este desarrollo va a revalorizar las propiedades ubicadas a la vera de la ex multitrocha. Va a sumar herramientas que permitan el crecimiento en altura y va a generar una mayor integración entre las zonas del Alto y el Bajo.

“Pero la verdadera razón es la responsabilidad histórica para evitar una catástrofe“, dijo Gaido y recordó que en la ciudad de Neuquén aún siguen vigentes los recuerdos dolorosos de las inundaciones de 2010 y 2016, que podrían haberse evitado con la infraestructura pluvial que está planteada en el proyecto ejecutivo de la Avenida Mosconi.