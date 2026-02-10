Avenida Mosconi: cuáles son los primeros trabajos de la obra y qué pasará con el tránsito

La Municipalidad dio detalles de los cruces viales y el operativo de seguridad en el marco de la histórica obra, que este martes empezó con los primeros trabajos.

La histórica obra de transformación de la Avenida Mosconi ya está en marcha en Neuquén desde este martes, con un esquema de intervención que prioriza la seguridad vial, la circulación permanente y la posibilidad de cruces ordenados durante todo el desarrollo de los trabajos.

“Ya estamos en obra, ya empezó”, afirmó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, al confirmar el inicio de las tareas de campo en el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica , donde se ejecutan las primeras 20 cuadras correspondientes al primer contrato.

Los trabajos se desarrollan con un esquema de múltiples frentes simultáneos que permite avanzar sin interrumpir el tránsito longitudinal. Actualmente operan ocho grupos de trabajo distribuidos hacia el este y el oeste desde la avenida Olascoaga.

“Tenemos frentes de trabajo desde Olascoaga hacia el este, tanto por Perticone como por Félix San Martín”, señaló Nicola, al detallar que en esos sectores ya avanzan las cuadrillas con tareas de posteado: “Ya se ven los pozos hechos, ahora empiezan a colocar los postes y después se empieza a soldar todo el cerco, que es de chapa”.

El mismo esquema se replica en sentido contrario. “Lo mismo pasa desde Linares hacia el oeste. Vienen otros dos grupos, uno por cada colectora, generando este cerramiento. Y hacia el oeste, lo mismo desde Olascoaga por Lastra y por Planas”, explicó el funcionario.

mosconi etapas

Este cerramiento progresivo permite delimitar con claridad las zonas de trabajo y garantizar condiciones seguras tanto para operarios como para quienes circulan por el sector.

Uno de los puntos centrales del operativo es la organización de los cruces viales. La obra avanza por tramos operativos, manteniendo habilitada la conectividad transversal. “Cada 400 metros vamos a tener la posibilidad de cruzar de un lugar al otro en la ciudad, pero vamos a tener cercados esos 400 metros para entrar con las máquinas a trabajar y hacer todo el desarrollo”, indicó Nicola.

Este esquema asegura cruces periódicos mientras se realizan tareas de desmontaje, reciclaje de materiales y preparación de la traza central.

Avenida Mosconi: qué pasa con el tránsito

El avance de los trabajos será cada vez más visible para la ciudadanía. “Lo que vamos a ver en los próximos días va a ser todo el cercado de las zonas de trabajo y vamos a empezar a ver que llegan las máquinas y se ponen a trabajar y a hacer todo el trabajo inicial en la zona central”, explicó Nicola, al anticipar el inicio de las tareas de mayor intensidad operativa.

En paralelo, se ejecuta un relevamiento integral del subsuelo mediante georradar para reforzar la seguridad de la obra. “Va recorriendo toda la traza y va mirando qué hay abajo. Va tratando de detectar posibles interferencias que no estén declaradas”, explicó el secretario.

Nicola remarcó que este procedimiento complementa la información aportada por las empresas prestadoras de servicios: “Siempre está la posibilidad de que haya algo que no esté detectado o para confirmar la información que tenemos”, lo que permite anticipar riesgos y evitar imprevistos en etapas posteriores.

Durante todo el desarrollo de la obra, el tránsito longitudinal se mantiene habilitado por las calles colectoras. “La actual colectora va a quedar funcionando normalmente, con la posibilidad de estacionar sobre la mano que da a la vereda de los comercios”, afirmó Nicola.

Avenida Mosconi obra

Además, precisó que “se va a poder mantener el estacionamiento y vamos a tener la posibilidad de que circulen dos o hasta tres vehículos en algunos lugares donde es más ancha la colectora”.

La intervención incluye un proceso integral de reutilización de materiales, que también contribuye a una obra más ordenada y segura. “Todo lo que está se recicla”, señaló el funcionario, al detallar que se reutilizarán columnas de iluminación, cartelería, semáforos y guardarrail, y que el arbolado existente ya cuenta con definiciones para su reubicación.

En cuanto a la traza actual, precisó que “el propio material con que está hecho el terraplén y la ruta actual se fresa, se acopia y se vuelve a utilizar”, reincorporándose como base de la nueva avenida a nivel urbano.

Acompañamiento a los frentistas

En paralelo al inicio de los trabajos, el municipio desplegó un esquema de acompañamiento territorial permanente con frentistas, comercios, instituciones y vecinos del área de influencia.

Funcionarios de todas las áreas municipales mantienen reuniones informativas presenciales que continuarán semana a semana, con el objetivo de ordenar accesos, estacionamiento, carga y descarga, y minimizar el impacto de la obra en la actividad cotidiana y comercial, con presencia constante en el territorio durante todo el proceso.

Mosconi frentistas

La transformación de la avenida Mosconi se desarrollará por etapas y, en su configuración definitiva, permitirá mejorar de manera sustancial la seguridad y la conectividad urbana.

“En la configuración definitiva se podrá cruzar en el 100% de las calles”, señaló Nicola, y destacó que el proyecto optimizará “totalmente el tránsito transversal” y también “el longitudinal, con 10 carriles: cuatro de circulación por lado más dos de estacionamiento”.

Con este inicio efectivo, Neuquén avanza en una obra histórica que redefine uno de sus principales corredores viales y marca un nuevo estándar de planificación y ejecución urbana.