Comienzan las obras de la nueva Avenida Mosconi: las calles afectadas durante la primera etapa

La nueva avenida incorporará cuatro carriles de circulación por cada sentido, más un quinto carril en cada en cada lado para estacionamiento.

Con los primeros trabajos de campo, esta semana comenzará la obra de transformación de la Avenida Mosconi en el tramo que abarca desde Linares hasta la calle Gatica. De esta forma, se iniciarán las tareas de modificación de los 14 kilómetros de traza que tiene esta vía que atraviesa la ciudad de este a oeste.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, indicó que, luego de la firma del primer contrato, durante la semana próxima se iniciará el cerramiento perimetral en las primeras 20 cuadras a ejecutar: “la obra ya está en marcha . Esto va a permitir una mejora muy importante para la ciudad porque vamos a eliminar el terraplén de la ex Ruta 22 que en días de lluvia intensa oficia de represa y produce anegamientos”. En su lugar, detalló, se incorporarán pluviales que permitirán un correcto escurrimiento de las aguas.

En cuanto a la seguridad, el funcionario resaltó que la nueva avenida incorporará cuatro carriles de circulación por cada sentido, “ más un quinto carril en cada en cada lado para estacionamiento. Se amplían las veredas, se genera un espacio verde longitudinal a lo largo de toda la traza y equivalente a 25 plazas”.

Avenida Mosconi obras

Además, precisó que la obra contará con dos bicisendas, una en cada mano, que permitirán la conectividad a lo largo de los 14 kilómetros desde el puente carretero Neuquén-Cipolletti hasta el límite con Plottier: “Es una obra que incorporará tecnología nueva, tanto en la iluminación como en los semáforos. Será un cambio total”, expresó Nicola.

La obra sobre Avenida Mosconi está ideada en un plan que incluye seis tramos adaptados a las características urbanas de cada sector. Será ejecutada como parte del Presupuesto Municipal 2026 y financiada con recursos propios en una inversión estimada en los 170 millones de dólares.

Avenida Mosconi obras (2)

Los trabajos proyectados contemplan la ampliación a cuatro carriles por sentido en gran parte de la avenida, un sistema pluvial subterráneo para evitar anegamientos, veredas amplias, espacios verdes longitudinales, bicisendas y nueva iluminación Led. Además, prevé un ordenamiento del tránsito con semáforos y cruces al nivel urbano, así como mayor conectividad para transporte, peatones y ciclistas. En cuanto al plazo previsto de esta primera etapa que incluye 20 cuadras, Nicola informó que será de un año.

Qué empresa ganó la licitación para la obra de la avenida Mosconi

A finales de enero, la Municipalidad de Neuquén dio un paso decisivo en la transformación integral de la Avenida Mosconi con la apertura de las ofertas económicas de la licitación del sector 4 y la definición de la propuesta más conveniente para ejecutar el primer tramo de la obra urbana.

Avenida mosconi

Del acto licitatorio resultó como propuesta más conveniente la presentada por la unión transitoria de empresas conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que cotizó la suma de $67.564.980.801,25 un monto un 3% por debajo del presupuesto oficial.

Para su ejecución, el municipio llevó adelante la Licitación Pública N°16/2025 “Nueva Avenida Mosconi – Tramo Linares–Gatica”, con un presupuesto oficial de $69.660.444.781,17 y un plazo de ejecución de 360 días corridos.