Nueva Avenida Mosconi: que pasará con el estacionamiento para los comercios de la zona durante la obra

El reciente anuncio del inicio de obras de la futura Avenida Mosconi generó preocupación entre comerciantes y frentistas de la zona por las posibles interrupciones en la circulación y el estacionamiento . Ante esta situación, la Asociación de Comercio, Industria y Producción del Neuquén y Afines (ACIPAN) elevó una nota formal al Secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola , solicitando que se mantuvieran las garantías para no perjudicar el normal desarrollo de la actividad comercial y laboral .

La firma de la obra, que tiene un plazo estimado de 12 meses y se ejecutará con trabajos diarios durante las 24 hs , se concretó el pasado jueves 15 de enero . Los trabajos comenzarán el próximo mes y se desarrollarán por etapas, iniciando en el sector central y extendiéndose a los laterales. Desde la municipalidad aseguraron que el tránsito no se va a interrumpir nunca.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el proyecto inicial contemplaba la prohibición total de estacionar en el área intervenida , lo que afectaría directamente el acceso de clientes, la carga y descarga de mercaderías y el funcionamiento de talleres y comercios. Sin embargo, ante los reclamos, se destacó que se preservaran los espacios de detención y estacionamiento durante los 360 días estimados de ejecución , asegurando la dinámica habitual de atención, compras y servicios.

Esta medida busca evitar caídas en las ventas y dificultades logísticas, protegiendo la sustentabilidad económica de los establecimientos en una zona clave para el comercio local. "Este acuerdo es un ejemplo concreto de cómo el diálogo abierto entre el sector privado y las autoridades puede traducirse en soluciones prácticas que defienden el empleo y la actividad económica”, expresó Dante Scantamburlo, Presidente de ACIPAN.

¿Cómo será la circulación durante la obra?

Desde ACIPAN, informaron que se mantendrá la preservación de un carril de estacionamiento por lado a lo largo de toda la ejecución de las obras de renovación en Avenida Mosconi (Ex Ruta Nacional N.° 22) que fueron presentadas públicamente la semana pasada. Además, conformarán una comisión de seguimiento vinculada al sector comercial, cuya función será canalizar consultas y reclamos de manera organizada, identificar problemas recurrentes, como horarios de intervención o logística de carga, y articular soluciones rápidas con los responsables técnicos. En los próximos días, se difundirá información operativa detallada para facilitar la adaptación al cronograma y asegurar una comunicación fluida con vecinos y comerciantes.

La obra de la Avenida Mosconi, que representa una construcción en pleno centro de la ciudad, demandará una inversión de 170 millones de dólares respaldada por empresas, instituciones y colegios profesionales. La firma del acuerdo estuvo encabezada por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, junto a representantes del sector público y privado.

El coordinador de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi, remarcó que “el acuerdo entre públicos y privados es clave para sostener la obra durante su ejecución, acompañar las incomodidades temporales y garantizar previsibilidad”. Sostuvo que el consenso alcanzado permite encarar un proceso complejo con una visión compartida de ciudad.

¿Cómo serán las etapas para la transformación de la avenida?

La transformación de la Avenida Mosconi incluye cuatro carriles por sentido, espacios de estacionamiento y para el transporte público, bicisendas, veredones amplios y un corredor verde lineal equivalente a 25 plazas, además de un sistema pluvial de gran escala que permitirá escurrir el agua de manera rápida y segura hacia el río.

Contardi subrayó que la obra permitirá duplicar la capacidad de circulación este-oeste y oeste-este en uno de los ejes más transitados de la ciudad. “Vamos a aumentar en un 100% la posibilidad de traslado sobre esta avenida, que además va a ser una de las avenidas urbanas más importantes de la Patagonia”, indicó.

Otro de los aspectos centrales que destacó Contardi es la previsibilidad financiera del proyecto. "No va a haber un solo inconveniente en relación al dinero. La plata ya está en el banco para empezar y terminar la obra", aseguró.

El funcionario remarcó que la administración municipal planificó los recursos necesarios para garantizar que los trabajos se inicien y concluyan en los tiempos previstos. La obra tiene un plazo estimado de 12 meses y se ejecutará con trabajos continuos las 24 horas. “Vamos a tener que tener mucha paciencia durante un año. Estamos interviniendo la columna vertebral de la ciudad y eso inevitablemente va a generar incomodidades”, concluyó Contardi.