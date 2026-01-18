Avenida Mosconi: los comerciantes frentistas no pagarán impuestos mientras dure la obra

La Municipalidad de Neuquén eximirá de la licencia comercial a los pequeños comerciantes que se verán afectados por el proyecto. La duración prevista es de un año.

La Municipalidad de Neuquén decidió eximir del pago de impuestos a los pequeños comerciantes de la Avenida Mosconi que convivirán a diario con los trabajos mientras avanza una de las obras más importantes en la historia de la ciudad. La medida busca sostener la actividad comercial durante la ejecución de la obra, a través de un esquema de alivio fiscal y acompañamiento que brinde previsibilidad en un contexto de transformación urbana de gran escala.

En ese sentido, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky , explicó que “lo que vamos a hacer es eximir del pago de la licencia comercial mientras dure la obra a los pequeños comerciantes que están sobre la traza de la Avenida Mosconi”, y remarcó que se trata de “un esfuerzo que hace el municipio para contribuir con el pulmón económico de la ciudad”.

La exención alcanza a los comercios directamente vinculados a la traza y se complementa con otras medidas pensadas para facilitar el funcionamiento cotidiano de los locales.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (20) Sebastián Fariña Petersen

Entre ellas, se permitirá el estacionamiento breve frente a los comercios. “A diferencia de lo que pasó en otras obras, acá se va a permitir estacionar para que los clientes puedan detenerse unos minutos, comprar y seguir”, señaló Schpoliansky, al precisar que se habilitará un esquema de estacionamiento de aproximadamente 15 minutos.

Además del alivio fiscal, el municipio pondrá en marcha acciones para incentivar el consumo en los comercios de la avenida. “También vamos a hacer sorteos mensuales entre los compradores de los locales de la Avenida Mosconi”, indicó el funcionario. Para participar, los vecinos deberán cargar su ticket de compra en una sección específica que se habilitará en la plataforma Muni Express, desde donde se realizarán los sorteos.

Según explicó Schpoliansky, los premios serán adquiridos a los propios comerciantes de la avenida, como una forma adicional de impulsar la circulación del consumo local. “Todo esto es para acompañar la continuidad de las ventas de los locales de la Avenida Mosconi mientras dure la obra”, subrayó.

Gif Cómo va a quedar la Avenida Mosconi después del traspaso a la Municipalidad

En paralelo, la Municipalidad de Neuquén dispondrá de personal municipal de manera permanente en el sector intervenido, con el objetivo de recepcionar inquietudes, consultas y necesidades de vecinos y comerciantes.

Esta presencia territorial permitirá canalizar de forma directa las demandas vinculadas a la obra, mejorar la información disponible y resolver situaciones cotidianas durante el desarrollo de los trabajos.

Avenida Mosconi: la obra que promete transformar la ciudad

La obra sobre la ex-Ruta Nacional 22 constituye una de las transformaciones urbanas más importantes en la historia de Neuquén. Financiada íntegramente con recursos municipales y sin endeudamiento, contempla la modernización integral de la traza, con ampliación de carriles, mejoras en la circulación vehicular y del transporte público, bicisendas, veredones, nueva iluminación, espacios verdes y un sistema pluvial de gran escala que permitirá resolver problemas históricos de escurrimiento e inundaciones.

Fernando Schpoliansky

La Municipalidad avanza con un esquema de planificación que combina la ejecución sostenida de la obra con instancias de diálogo directo con vecinos y frentistas. Las reuniones permiten informar sobre la logística de los trabajos, la organización de la circulación, el estacionamiento y las colectoras, y definir herramientas concretas de acompañamiento económico para quienes desarrollan su actividad comercial sobre la avenida.

El apoyo a los comerciantes forma parte del consenso institucional y social que rodeó el inicio de la obra, con la participación de sectores públicos y privados, cámaras empresariales, instituciones intermedias y actores económicos de la ciudad. La previsibilidad y el orden fueron definidos como ejes centrales para atravesar un proceso complejo que se extenderá durante aproximadamente 12 meses.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (8) Sebastián Fariña Petersen

La transformación de la Avenida Mosconi permitirá duplicar la capacidad de circulación este-oeste y oeste-este, eliminar una barrera urbana histórica entre el alto y el bajo de la ciudad y consolidar una gran avenida integrada al tejido urbano. A la vez, sentará las bases para una mayor revalorización del corredor y mejores condiciones para el desarrollo comercial y económico una vez finalizados los trabajos.

Las medidas de alivio fiscal, promoción del consumo y presencia territorial se inscriben en una mirada de largo plazo, que busca equilibrar el impacto de la obra en el presente con los beneficios estructurales que traerá para la ciudad. De este modo, la Municipalidad de Neuquén reafirma su compromiso de acompañar a los pequeños comerciantes y vecinos mientras avanza una intervención que transformará de manera definitiva la movilidad, la conectividad y la calidad urbana.