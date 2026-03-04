Rompieron el frente de una verdulería para robar: está a metros de una comisaría de Cutral Co

Ocurrió en Cutral Co, el martes por la madrugada. Se analizan cámaras para dar con los ladrones responsables.

Rompieron el frente de una verdulería para robar: está a metros de una comisaría

La indignación de los comerciantes afectados por la inseguridad crece cada día y esta vez un hecho tuvo su repercusión en Cutral Co . Los propietarios de una verdulería ubicada a metros de una comisaría sufrieron un robo en las últimas horas y deben pagar para reparar el frente de su local para poder retomar su trabajo.

De acuerdo a lo consignado por el portal La Voz del Neuquén, el comercio afectado se ubica en la Avenida Carlos H. Rodríguez al 300 . El robo se registró el martes por la madrugada, cuando delincuentes desconocidos rompieron la reja del exterior que protegía la fachada y la vidriera principal.

Los comerciantes viven el temor todos los días al dejar sus locales una vez finalizada la jornada laboral, aunque muchos de ellos descansan tranquilos confiando en las persianas y rejas que protegen el frente de su local. No obstante, en este caso ni eso alcanzó para frenar la inseguridad, algo que genera bronca e impotencia.

SFP Cutral Co policia comisaria 14 (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Una vez que lograron introducirse en la verdulería, los ladrones tomaron varios elementos de valor del mostrador. Aunque no se ha especificado el valor total de lo sustraído, el mayor impacto para los propietarios radica en el costo de reparación de la reja y la vidriera.

"Rompieron todo para entrar. No solo es lo que se llevan, sino el daño que causan a quienes intentamos trabajar todos los días", comentaron los propietarios al medio de la comarca.

La Policía ya recibió una denuncia por el hecho y se inició una investigación para dar con los responsables. Además, se analizarán domos urbanos de la zona para esclarecer lo ocurrido.

Para mayor bronca de los damnificados, la verdulería (que funciona junto a una sucursal de La Anónima) está a apenas unos 100 metros de la Comisaría 14.

Rompieron el vidrio de un comercio por un caprichoso motivo

Los comerciantes son lamentablemente víctimas frecuentes de robos y también de vandalismos a sus locales y la preocupación por esta problemática se extiende en toda la provincia.

A mediados de febrero, una indignante situación se registró en la localidad de Rincón de los Sauces, cuando un grupo de hombres amenazó a un empleado de un comercio y rompió un vidrio. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar desde distintos ángulos y rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

El hecho sucedió alrededor de las 2, cuando siete varones, vestidos con remeras deportivas de distintos clubes, que estaban consumiendo alcohol, se acercaron al local conocido como La Scaloneta, ubicado en las calles de Belgrano y Chubut. Una vez allí, amenazaron al empleado y rompieron los vidrios por no dejarlos jugar al metegol en un horario que claramente no era apto para ruidos molestos. La información fue confirmada por la dueña del comercio, Bianca Martínez.

agresores rincon de los sauces 2

En una publicación en su cuenta personal de Facebook, Martínez explicó que “se pusieron agresivos, violentaron al chico que estaba atendiendo por no querer pasarle la pelotita del metegol, ya que no se la quiso pasar por no generar ruidos molestos a estas horas”. Y agregó que uno de ellos, vestido con una camiseta azul, fue quien rompió el vidrio de una piña en la cara del joven que los atendió.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, la mujer decidió exponer la situación acompañada de los videos correspondientes para identificar a los agresores. “Cualquier dato de estas personas me sirve para realizar la denuncia correspondiente y tomar las acciones necesarias para que no sigan pasando estas cosas”, concluyó.