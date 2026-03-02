Video impactante: le dispararon por la espalda a un policía de la Bonaerense tras robarle el auto

El ataque ocurrió en Billinghurst, donde el efectivo de 43 años recibió un disparo tras ser asaltado por tres delincuentes. Continúa hospitalizado.

Un policía de la Bonaerense fue atacado a tiros en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, durante un robo en el que delincuentes le sustrajeron el auto y le dispararon por la espalda pese a que ya lo había entregado. La víctima, Sergio Andrés Retamozo (43), continúa internada en estado estable.

El episodio tuvo lugar este viernes a la tarde sobre la calle Soldado Folch, casi en la esquina con Las Violetas. Retamozo, que se encontraba vestido de civil, terminaba de estacionar su Renault Clío blanco cuando fue sorprendido por tres hombres armados que caminaban por la vereda de enfrente.

El asalto quedó registrado por una cámara de seguridad particular. En las imágenes se observa cómo los delincuentes cruzan rápidamente la calle y lo interceptan a punta de pistola. El policía , que presta servicios en una comisaría de la zona, no opuso resistencia: levantó las manos y permitió que lo palparan en busca de un arma.

Cuando los asaltantes se disponían a subir al vehículo, Retamozo intentó alejarse corriendo. En ese momento, uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en su espalda. El proyectil ingresó por la zona de la cintura y quedó alojado en el estómago.

Herido, el efectivo cayó detrás de otro auto estacionado, mientras los delincuentes escapaban a toda velocidad en el Clío.

Vecinos de la cuadra asistieron de inmediato al policía y dieron aviso al 911. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Castex, donde quedó internado. Su estado es estable y que permanece bajo observación médica por la herida abdominal.

La causa quedó en manos del fiscal Ignacio Correa, titular de la UFI N° 5 de San Martín. El expediente fue caratulado como homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, y con el uso de arma de fuego.

Horas más tarde, el Renault Clío robado fue hallado incendiado en las inmediaciones del barrio Libertador, sobre la calle Eucaliptus Bis y Calle 194. Los investigadores trabajan sobre las imágenes recolectadas y otros indicios para identificar a los responsables.

Robo policia

Otro asalto a un policía

A fines de enero, un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue baleado durante un intento de robo en Morón, cuando circulaba en su moto junto a una compañera de trabajo que también resultó herida.

El hecho ocurrió el 28 de enero sobre la calle Curupaytí al 700, donde el efectivo fue interceptado por delincuentes. En ese contexto se produjo un tiroteo en el que la víctima recibió tres disparos: en el tórax, en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Sin lograr el cometido, los delincuentes se dieron a la fuga.

Mientras aguardaba la llegada de los servicios de emergencia, permaneció tendido junto a su vehículo. Rápidamente, fue trasladado al Hospital de Morón, que se encuentra a pocos metros de donde ocurrió todo. Ingresó consciente y fue asistido de urgencia.

Durante el episodio, una cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), que acompañaba al hombre en ese momento, también sufrió lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro. Una bala le rozó el pecho, otra le fracturó dos dedos de la mano derecha y sufrió una herida por esquirla en la pierna izquierda.