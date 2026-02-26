Un policía le sacó el arma reglamentaria a su pareja y la golpeó violentamente: fue acusado

El hecho de violencia de género tuvo lugar en una vivienda de Cutral Co. Al policía se le prohibió ingresar a la localidad para proteger a la víctima.

Un grave hecho de violencia de género trascendió en las últimas horas y generó revuelo por estar protagonizado por dos miembros de la Policía provincial. El agresor le quitó el arma reglamentaria a su pareja y la agredió con ella. La fiscalía ya lo acusó y, aunque permanecerá en libertad, se le impusieron varias medidas cautelares, que incluyen el retiro de su arma.

En una audiencia realizada en las últimas horas, el funcionario del Ministerio Público Fiscal, Federico Ocejo fue quien formuló cargos contra el efectivo policial en cuestión.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2026, alrededor de las 3 de la madrugada , en una vivienda de Cutral Co . Tras una discusión por un mensaje de texto, el imputado —identificado como "A.L.O." — tomó el arma reglamentaria de su pareja (también integrante de la fuerza) y la golpeó en el rostro .

Luego, la agredió con golpes de puño, la tomó de los cabellos y la empujó contra un sillón. En la cocina, durante un forcejeo, la mujer sufrió un corte en un dedo cuando el acusado manipuló un cuchillo tipo serrucho.

fiscalia cutral co.jpg La fiscalía de Cutral Co encabezó la investigación por el violento hecho ocurrido en el taller mecánico.

Finalmente, al retirarse del domicilio, el violento se apoderó del arma reglamentaria de la víctima.

La mujer requirió asistencia, denunció lo ocurrido y fue atendida por personal médico del hospital local. El certificado médico constató diversas lesiones, entre ellas hematomas y escoriaciones en el rostro, cuero cabelludo y manos.

Por todo esto, la fiscalía encuadró provisoriamente los hechos en los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con hurto, en calidad de autor.

Tras calificar el accionar del acusado, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó la necesidad de imponer restricciones como medidas para proteger a la víctima y para evitar el entorpecimiento de la investigación.

El violento fue expulsado de Cutral Co

Luego de tener por formulados los cargos y también a partir del pedido de Ocejo, el juez Ignacio Pombo dispuso medidas cautelares por dos meses para el agresor: la prohibición de ingreso a Cutral Co y Plaza Huincul; la prohibición absoluta de contacto con la víctima, ya sea personal, telefónico, por mensajería o redes sociales, incluso a través de terceros; la prohibición de realizar actos de intimidación, perturbación o agresión, aun sin contacto directo —lo que incluye eventuales publicaciones o indirectas en redes sociales—; y el retiro del arma reglamentaria del hombre, provista por la Policía de la provincia.

Esta última medida recibió la oposición de la defensa, pero aún así fue ordenada por el magistrado mientras dure el plazo de la investigación. Por otro lado, no se adoptaron medidas respecto de la situación administrativa del efectivo debido a que ese aspecto depende de las decisiones que adopte la Policía de la provincia, en el ámbito interno correspondiente.

De esta manera, el hombre deberá fijar domicilio fuera de la localidad y cumplir con las medidas impuestas si quiere atravesar el proceso en libertad.