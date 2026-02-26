Un adolescente de 15 años murió y un joven está grave tras un violento choque entre motos en Mariano Moreno

El siniestro ocurrió este jueves a la madrugada, frente a la comisaría local. El otro conductor fue trasladado de urgencia a Zapala con heridas graves.

El norte neuquino, y en especial la localidad de Mariano Moreno , amanecieron conmocionadas este jueves. Un adolescente de 15 años murió como consecuencia de un grave choque entre dos motos, mientras otro conductor resultó gravemente herido y permanece internado en estado delicado.

Según lo informado por FM Urbana de Zapala, el hecho se registró pasada la medianoche, en la esquina de la comisaría, en la intersección de las calles Lavalle y José Hernández, frente al CPEM N°37. De acuerdo con datos recabados en el lugar, el adolescente circulaba a bordo de una moto 110cc, y fue impactada de costado por otra moto tipo enduro de 400cc, en circunstancias que todavía se investigan.

El impacto, de extrema violencia, provocó que ambos conductores salieran despedidos varios metros, mientras que los rodados quedaron completamente destruidos sobre la calzada, a pocos metros de la dependencia policial.

choque mariano moreno

Como consecuencia del choque, el adolescente murió en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El otro conductor sobrevivió, pero resultó gravemente herido y fue derivado de urgencia al hospital de Zapala, donde permanece internado.

"El siniestro ocurrió a escasa distancia tanto de la comisaría como del hospital local, lo que permitió una rápida intervención de los efectivos y del personal de salud. Durante la madrugada se realizaron pericias para intentar establecer la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades", indicó el medio local.