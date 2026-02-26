Alerta en el corazón de Vaca Muerta: "Las drogas sintéticas van a llegar a Añelo"

El intendente Banderet participó de una jornada nacional y confirmó que en la ciudad ya bajaron “kioscos narcos”, pero advierte que la lucha recién comienza.

El intendente de Añelo , Fernando Banderet , represtante del corazón de Vaca Muerta , mandó una señal de alarma tras participar de la Jornada Nacional sobre Drogas Sintéticas organizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación , junto a organismos internacionales.

Si bien aseguró que en la localidad petrolera aún no se detectaron este tipo de sustancias, fue concreto y anticipó lo que podría suceder: “Es imposible decir que no van a entrar. Hay que estar preparados”.

La preocupación radica porque Añelo, corazón operativo de Vaca Muerta, concentra una intensa actividad petrolera y hay un flujo constante de trabajadores, de todas las provincias, un escenario que históricamente complejiza el abordaje de los consumos problemáticos.

añelo ilustrativa Añelo es paso permanetne de trabajadores de todo el país por Vaca Muerta. Y preocupa el consumo de drogas.

Banderet, en declaraciones radiales, explicó que la jornada tuvo como punto de debate principal el avance de las drogas de laboratorio -pastillas y compuestos procesados químicamente- que están ingresando desde países limítrofes y se distribuyen con nuevas modalidades de tráfico.

Drogas sintéticas: el nuevo frente

“Nos mostraron cómo se producen, cómo ingresan y cómo se distribuyen internamente. Es una primera etapa de conocimiento; después vendrá el trabajo directo con policía y fiscalía”, detalló.

Hasta ahora, según afirmó, en Añelo no se visualizó consumo de drogas sintéticas, aunque sí marihuana y cocaína. La estrategia, dijo, es preventiva para evitar el ingreso de estas sustancias. Es aprender de la experiencia de grandes ciudades del país donde el problema ya explotó.

En el plano local, el intendente defendió el trabajo contra el narcomenudeo en el marco de la Ley 3488, que permite a la provincia intervenir en el microtráfico. Según sostuvo, en los últimos dos años se avanzó “rápidamente” en la detección y cierre de quioscos narcos.

Añelo, allanamientos, narcomenudeo (3) Allanamientos por narcomenudeo en Añelo. La lucha cxontra las dorgas se extiende en toda la provincia de Neuquén.

“En materia de números se ha bajado muchísimo la venta. Hemos detectado quiosquitos que muchas veces eran visibles y no se podía accionar”, aseguró.

También destacó la implementación de una ordenanza municipal que obliga a exhibir un código QR en comercios e instituciones públicas para que cualquier vecino pueda denunciar la venta de droga de manera anónima.

Neuquén, dijo, es “una provincia ejemplo” en el combate al narcomenudeo, con monitoreo permanente y coordinación entre municipios, provincia y Nación.

El debate por los menores y el delito

Consultado por la discusión nacional sobre el rol de menores involucrados en la venta de drogas y la posibilidad de que denuncien a los narcos que los reclutan, Banderet evitó fijar una postura tajante. “Es un debate profundo. Son chicos adolescentes. Hay que analizarlo con mucha responsabilidad”, sostuvo.

El intendente reconoció que el narcotráfico “es algo que crece y hay que atacarlo todos los días”. Si bien dijo que los indicadores provinciales muestran una baja en robos asociados al narcomenudeo, admitió que el objetivo es permanente y dinámico.

Añelo tiene varias caras que describen el boom de Vaca Muerta. Si bien se intenta consolidar obras y proyectar inversión pública para 2026, la seguridad y el combate al narcotráfico se instalan como temas difíciles de la agenda municipal.

Banderet sostuvo que busca bajar un mensaje realista ante la ola inmigratoria. Las drogas sintéticas todavía no están instaladas en la ciudad petrolera, pero el municipio ya se prepara para cuando eso ocurra.