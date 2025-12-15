¿Se acabó la fiebre de los alquileres en Añelo?: cuánto paga hoy un petrolero por una cama en Vaca Muerta

El alquiler petrolero sigue firme aunque la demanda parece haberse frenado en parte por los campamentos empresariales en yacimientos.

Los barrios petroleros en Añelo son un boom, en una ciudad pensada para los trabajadores.

El mercado inmobiliario de Añelo está en una etapa particular: el boom del alquiler petrolero no terminó, pero dejó de crecer al ritmo explosivo que caracterizó los últimos años, según coinciden fuentes del sector, que generan construcciones para la demanda del sector.

Alquilar en Añelo es como vivir en otro planeta, aunque la mayoría de los departamentos que está disponible, tiene el perfil solo de descanso para los trabajadores de los yacimientos. Una especie de dormitorios, y hasta dúplex compartidos, donde las personas se cruzan y se ven las caras por turnos de trabajo.

El intendente Fernando Banderet confirmó en su momento que la ciudad ya supera las 15.000 plazas disponibles, una cifra inédita para cualquier localidad de la Patagonia. Es más, todos los días, a decenas de pedidos de nuevas construcciones, visados de planos, y permisos, para edificar.

Añelo (6).JPG En Añelo hay casi 15 mil plazas y se estabiliza la demanda del mercado inmobiliario. Claudio Espinoza

“Hay otro proyecto para sumar 450 camas. El Estado siempre va atrás, pero tenemos que hacerlo”, dijo Banderet, más allá de la perspectiva que hay en el sector inmobiliario, en cuanto a precios, costos de construcción y desarrollo.

Mercado inmobiliario en Añelo: una habitación tipo

Pero la saturación de construcciones -que se puede ver en el ingreso a Añelo por la Ruta 7- no se tradujo en una caída de precios, sino en una curva más estable de la oferta y la demanda. Cuándo arrancó el boom del shale, muchos de los vecinos de toda la vida de Añelo alquilaron o vendieron sus casas a precios altísimos en dólares. Hoy el mercado está más estable.

Hay más construcciones, módulos habitacionales, incluso de un máximo de 29 metros cuadrados por cada persona, que es lo que necesita un trabajador que vive solo y hace turnos en el petróleo, o está 15 días en un lugar y tiene que viajar y volver a Añelo. Esa es la dinámica de trabajo y sobre eso también se diseñan los módulos habitacionales.

Hoy, los alquileres se mueven en un rango que va desde los $1.600.000 por un departamento chico amoblado, hasta $5.000.000 por casas grandes para cuadrillas de ocho trabajadores, de acuerdo a las operadoras inmobiliarias.

Las empresas de servicios montaron campamentos con tráileres dentro de los yacimientos, un movimiento que impactó de lleno en la demanda tradicional de la ciudad.

Añelo (48).JPG En Añelo hay módulos habitacionales para trabajadores del petróleo que trabajan por turnos en los yacimientos.

La consecuencia: menos presión inmediata sobre el casco urbano, sin modificar la lógica especulativa que domina el mercado desde hace una década. Es decir, algunas de las empresas ya no le alquilan a sus empleados vivienda en Añelo, sino por el contrario, tiene tráileres habitacionales en campamentos, con otros costos.

La ciudad que crece más rápido de lo que puede sostener

En Añelo conviven dos dinámicas, que es la del negocio inmobiliario a corto plazo -con propiedades que se alquilan incluso sin terminar- y la de quienes piensan en una ciudad con servicios básicos para el futuro post Vaca Muerta.

Terrenos de USD 100.000 pagos en efectivo, obras en cada cuadra, carteles de “Se alquila” o “Se vende” y un flujo constante de camionetas petroleras describen el pulso del pueblo.

“Acá lo que sobra es plata, pero no muchos quieren vivir en Añelo. Lo que falta es infraestructura”, resumió un vecino que tiene un comercio.

El paisaje al costado de la Ruta 7 cambió por completo. A simple vista, cualquiera que ingrese a Añelo puede ver un mosaico de carteles de venta de terrenos, pequeños barrios en construcción y módulos habitacionales que proliferan a la misma velocidad que la demanda petrolera.

Añelo Casa Alquileres - Venta - Loteos (18).JPG Los carteles "se vende" o "se alquila" proliferan a la vera de la Ruta 7 en el ingreso a Añelo.

Entre las opciones más económicas están los módulos de entre 25 y 29 metros cuadrados, que se ofrecen tanto a empresas como a trabajadores que llegan por su cuenta.

Estas unidades se montan sobre terreno nivelado, vienen prefabricadas y pueden instalarse en menos de 48 horas. • Incluyen aire acondicionado, instalación eléctrica completa y baño integrado.

Se venden como unidades de uno o dos ambientes, pero en la práctica funcionan como microdepartamentos para uso estrictamente laboral. La oferta parte de estructuras metálicas o de paneles SIP, que permiten transportarlas en camiones y montarlas en un día.

Son la alternativa más rápida para cubrir la demanda inmediata de alojamiento, pero también las que, según inmobiliarias locales, más rápido se deprecian por el desgaste diario y el recambio de personal.

Casas prefabricadas de dos y tres ambientes: el salto de categoría

Un escalón arriba están las casas modulares de dos y tres ambientes, con superficies que oscilan entre 36 y 55 metros cuadrados. Estas ya incorporan: cocina-comedor más amplios, dormitorios separados, preinstalación para calefacción tradicional y mejor terminación en paredes, techos y aislación.

En estos casos, algunas empresas directamente las compran para armar pequeños barrios internos, mientras que otros trabajadores optan por alquilarlas de manera individual.

Añelo Casa Alquileres - Venta - Loteos (6).JPG Las construcciones modulares para los trabajadores petroleros. Se fabrican rápido y son de alta calidad. Claudio Espinoza

La brecha entre oferta y demanda es tan grande que los precios se dispararon incluso dentro del mismo tipo de vivienda. Actualmente, según fuentes del sector y testimonios de trabajadores. Por un módulo de 29 metros cuadrados, la cama mensual puede costar entre $600.000 y $900.000, dependiendo de si se comparte baño o si la unidad es individual.

En las casas modulares de dos o tres ambientes, un trabajador puede pagar entre $700.000 y $1.500.000 mensuales solo por disponer de un espacio para dormir, porque en general las viviendas se comparten entre dos, tres y hasta cuatro operarios.

Incluso hay alquileres que se pactan directamente entre referentes petroleros y propietarios, sin intermediación inmobiliaria, lo que mantiene al mercado en una especie de “subasta permanente”.

¿Urbanización improvisada?: barrios que nacen en meses

El ritmo es tan acelerado que en el tramo lindero a la Ruta 7 ya se ven: parcelas recién marcadas con estacas; loteos nuevos con calles abiertas pero sin servicios completos, galpones reconvertidos en módulos y pequeños complejos tipo “staff house” con estacionamiento y vigilancia.

Los carteles de “Vendo lote” conviven con los de “Se alquila módulo para petroleros”, una postal que sintetiza el momento exacto que vive Añelo que es un mercado que quedó chico y que intenta crecer a la misma velocidad que Vaca Muerta.

Añelo (1).JPG Añelo es una ciudad que se adapta como puede al crecimiento explosivo del petróleo.

La fiebre del alquiler petrolero parece haber encontrado su techo. Añelo sigue siendo una economía hiperactiva, pero la demanda se estabilizó y el crecimiento urbano se volvió más lento, aunque igual de intenso en especulación.

La gran deuda continúa siendo la infraestructura: una ciudad con miles de camas, pero con capacidad no tan plena para sostener a quienes duermen en ellas.