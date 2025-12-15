Entró a robar a una distribuidora y lo mataron de un disparo por la espalda: hay dos detenidos

La distribuidora está ubicada en Casimiro Gómez, en el oeste neuquino. Por el asesinato, un empleado y un familiar del dueño fueron detenidos.

El trabajo de la División Homicidios y Criminalística en la Distribuidora donde se cometió el asesinato se extendió desde la madrugada hasta la tarde.

Este domingo a la madrugada en una distribuidora del oeste neuquino se cometió un asesinato por el cual dos personas quedaron detenidas hasta que se realice la formulación de cargos. El hecho fue descubierto por la policía cuando encontró al delincuente tendido en el suelo, ya muerto con una herida de arma de fuego en la espalda.

De acuerdo a la información brindada a LM Neuquén por el comisario Inspector jefe Departamento Seguridad Personal quien tiene a cargo la División homicidio , Juan Barroso, el hecho ocurrió entre las 3:50 y 4 en un depósito de bebidas alcohólicas en calle Casimiro Gómez, barrio Belén. "Entró una persona, entonces dan aviso a personal policial de un robo en proceso", informó.

De acuerdo a lo investigado, efectivos de la Comisaría 18 ingresaron con el propietario y encontraron que había una persona muerta en el patio del depósito entre pallets de bebidas con alcohol y gaseosas. Al constatar que no tenía signos vitales, convocaron a la División homicidios.

Comisaría 18 Gran Neuquén

La víctima fue identificada como un joven de 29 años, oriundo de Neuquén, que tenía antecedentes por hurto y robo con escalamiento, según informó Barroso.

Qué se sabe del asesinato en la distribuidora

En la escena del crimen encontraron una mochila que pertenecería a la víctima y se convirtió en la pieza clave para entender el contexto. En su interior, criminalística observó que habría botellas de bebidas alcohólicas, es decir, hubiera sido el botín si el cometido salía bien.

Pero la hipótesis que manejan los investigadores no solo ubica al ladrón siendo descubierto in fraganti, sino que asesinado a sangre fría por personas armadas allegadas a la distribuidora que advirtieron sus movimientos en la noche.

"Aparentemente, cuando es aprehendido por alguien, es sorprendido y alguien le dispara", indicó Barroso al ser consultado por la dinámica del hecho.

distribuidora asesinato casimiro gomez (2)

Si bien el comisario subrayó que "falta determinar la responsabilidad", también aseguró que según el estudio que realizó en el lugar del hallazgo, el médico forense constato que la persona fallecida presentaba una herida de arma de fuego en la intercostal izquierda, es decir, la espalda, lo cual habría producido la muerte. De todas maneras, todavía resta el informe preliminar de autopsia que se realizará en el Cuerpo Médico Forense.

Dos personas allegadas a la distribuidora fueron detenidas

En este sentido, el comisario adelantó que las personas que están involucradas y sindicadas como autoras del hecho, son un empleado y un hombre allegado a la familia del propietario del negocio.

Según lo investigado, el dueño del espacio laboral advirtió el ingreso de un presunto delincuente mediante el circuito cerrado de cámaras de seguridad instaladas en la construcción. Acto seguido, le habría avisado al empleado y un familiar que luego, al ingresar juntos la policía y el propietario, fueron observadas en el techo del establecimiento.

"Estas dos personas aprehendidas fueron identificadas en el trabajo de campo, una fue detenida a las dos horas, y la otra persona involucrada se presenta con un abogado en la Comisaría 18", informó el comisario de la División Homicidios.

En cuanto al seguimiento del caso judicial, Barroso confirmó que la fiscal a cargo es Guadalupe Inaudi, de la fiscalía de Delitos contra las Personas.

Cabe destacar que los esfuerzos de la investigación apuntan a determinar que sucedió durante el robo en proceso, desde que ingresaron las dos personas sindicadas por el crimen. En tanto, el arma de fuego utilizada todavía no fue ubicada y es materia de investigación.