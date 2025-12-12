Crimen en el oeste neuquino: hay dos sospechosos y la Policía solicitó su captura

Tras la muerte de un hombre que fue baleado en la noche del miércoles, los investigadores buscan dar con dos jóvenes. Piden a la población brindar información.

La Policía neuquina está haciendo un gran despliegue para atrapar a los sospechosos.

El crimen de un hombre en el barrio San Lorenzo Norte generó un enorme despliegue de la Policía provincial y en las últimas horas, decidieron recurrir a la población para pedir información sobre dos sospechosos. Los jóvenes buscados fueron identificados como Julián Agustín Vilo y Gonzalo Salvador Santibañez.

El incidente que terminó con la vida de Nelson Pino, de 40 años, ocurrió en la noche del miércoles y, un día después, se confirmó su deceso. Hasta el momento, no trascendieron los motivos del brutal ataque a balazos en plena calle aunque se señaló que los involucrados fueron dos hombres en moto.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles pasado y los vecinos se encargaron de trasladar al baleado hasta el hospital Heller. Luego, por la gravedad de la herida de bala, fue derivado al hospital Castro Rendón. Los primeros trascendidos indicaron que estaba al borde de la muerte cerebral y, lamentablemente, un rápido desmejoramiento derivó en su fallecimiento en las últimas horas del jueves.

Un ataque a balazos en plena calle

El ataque a balazos ocurrió en la esquina de las calles Albardón y Rafaela del barrio San Lorenzo Norte, según pudo determinar el Ministerio Público Fiscal (MPF). En tanto, las primeras actuaciones fueron llevadas adelante por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi.

De acuerdo a lo relevado, todo comenzó alrededor de las 23:30 cuando los presuntos atacantes se movilizaban en una moto, desde donde uno de los ocupantes abrió fuego en plena vía pública.

Personal de Criminalística levantó no menos de seis vainas servidas, que quedaron desplegadas en el sector.

Una de las medidas iniciales fue entrevistar a vecinos y, luego, se relevó la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Los elementos recogidos por los investigadores permitieron la identificación de los principales sospechosos y, de manera primigenia, no trascendieron nombres ni características físicas. Sin embargo, este diario pudo confirmar que las personas buscadas intensamente por las fuerzas de seguridad provinciales, Santibañez y Vilo, están ligadas a la investigación abierta hace 48 horas.

sospechoso buscado Gentileza Policía del Neuquén

Cualquier ciudadano que pueda aportar información sobre los dos sospechosos, deberá comunicarse al 101 o a los teléfonos 299-4422821, 299-4424102 y, 299-4017882.

El deceso del hombre baleado se conoció este último jueves en horas de la noche. Sobre la herida mortal que sufrió, solo se indicó que un proyectil le impactó en el rostro.

Luego, en relación a sus datos filiatorios, se confirmó que su nombre era Nelson Pino.

Todavía se desconocen las causas del homicidio

Apenas se produzca la captura de los principales sospechosos, el MPF podrá avanzar con una posible audiencia de formulación de cargos por el delito de homicidio. En tanto, se conocerán las probables causas del salvaje hecho que tuvo como escenario el oeste neuquino.

Durante el presente año, el barrio San Lorenzo fue escenario de varios enfrentamientos y ataques a balazos. Uno de los incidentes graves se registró en el San Lorenzo Sur, donde tres hombres terminaron con heridas de bala. El enfrentamiento se produjo a principios de junio y como en otras oportunidades, demandó un importante despliegue de los efectivos de la Comisaría 16.