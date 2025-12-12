Quién dirigió el operativo para sacar a María Corina Machado de Venezuela y cómo hicieron para ejecutarlo

El líder del procedimiento describió los riesgos que atravesaron para extraer a la líder opositora de su país, con el fin de facilitar su viaje a Noruega.

El líder del operativo de extracción dijo que le recomendó a María Corina Machado no regresar a Venezuela.

El operativo que permitió sacar a María Corina Machado de Venezuela para que pudiera viajar a Noruega con el fin de recibir el Premio Nobel de la Paz, estuvo dirigido por Bryan Stern , un veterano de combate estadounidense y fundador de una organización sin fines de lucro denominada Grey Bull Rescue, que contó con todos los detalles sobre cómo se ejecutó la extracción.

Según explicó Stern en declaraciones al canal CBS, la maniobra, que tuvo una duración de entre 15 y 16 horas , se basó en un desplazamiento marítimo que culminó en un punto del Caribe, desde donde la líder opositora venezolana tomó un avión con destino a Oslo .

Stern señaló que, antes de comenzar a desarrollar el plan, recomendó a Machado no regresar a su país , algo que la excandidata presidencial va a hacer, según anticipó en la capital noruega.

Contó, además, que el encuentro con la opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se produjo en altamar y que las condiciones del trayecto implicaron severos riesgos.

En paralelo, describió que las olas altas favorecieron la navegación porque dificultaban la detección por radar, aunque tuvieron que sortear un entorno exigente para quienes viajaban a bordo.

Corina hija María Corina Machado en Oslo junto a su hija, a quien no veía hace unos dos años. Foto: Jo Straube / @NobelPrize

El veterano añadió que tanto él como su equipo se encontraban mojados debido a la exposición continua al agua durante la navegación, y al tiempo que desmintió que recogieron a Machado en Curazao, tal como informaron medios internacionales, evitó precisar la ubicación donde se concretó la maniobra inicial.

"Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar", reveló.

En la entrevista, Stern explicó que no podía brindar detalles sobre la fase terrestre del operativo y aseguró que divulgar información podría poner en riesgo a los participantes, las fuentes o los métodos empleados porque parte del trabajo todavía continúa en Venezuela.

Qué es Grey Bull Rescue, organización clave en la extracción de Machado

Grey Bull Rescue es la organización fundada por Stern que tiene sede en Tampa, Florida, en Estados Unidos. Según el relato de este hombre, el grupo se especializa en extracciones en contextos complejos y coordina movimientos en escenarios difíciles.

Stern indicó, además, que la navegación utilizada en este caso se basó en esquemas que priorizan el ocultamiento ante sensores y sistemas de detección. “Mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona”, explicó.

machado rescate El operativo estuvo dirigido por un veterano de guerra estadounidense, fundador de una organización denominada Grey Bull Rescue

El operativo incluyó una ruta marítima que permitió evitar puntos críticos y culminó en una zona del Caribe mantenida bajo reserva. Desde ese lugar, la dirigente conectó con un vuelo hacia Europa.

El responsable del procedimiento reconoció que Machado, fue la persona de mayor perfil que su equipo trasladó en operaciones de este tipo.

La líder opositora venezolana llegó a Oslo en la madrugada del miércoles, y si bien no pudo recibir el Nobel de la Paz, que fue entregado a su hija, logró reencontrarse con su familia después de dos años tras ingresar en la clandestinidad, perseguida por el régimen de Maduro, y recibir el cariño de sus seguidores.

"Un viaje muy arduo”, dijo el líder del operativo

Stern describió que el desplazamiento se desarrolló en un entorno de humedad permanente y relató que en el encuentro con Machado “todos estaban empapados”.

“Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos. Ella también estaba fría y mojada. Fue un viaje muy arduo”, recordó el veterano.

Dijo, en paralelo, que la duración total del movimiento estuvo condicionada por factores climáticos y la necesidad de atravesar distintas zonas hasta alcanzar el punto de transferencia.

Al mismo tiempo, aclaró que la operación no contó con financiamiento estadounidense. Señaló, al respecto, que Grey Bull Rescue funciona sin aportes estatales y sostuvo que “el Gobierno de EE.UU. no aportó un solo centavo". "Al menos que yo sepa”, aclaró.

También salió al cruce de versiones que vinculaban la operación al entorno del presidente estadounidense, Donald Trump. “Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump”, enfatizó.

Según su sitio web oficial, "Grey Bull Rescue opera en dos frentes: The Grey Bull Rescue Foundation, una organización sin fines de lucro financiada completamente por donantes, y The Grey Bull Rescue Group, una organización con fines de lucro fundada para ayudar directamente a los gobiernos y otras entidades a rescatar a ciudadanos en peligro".