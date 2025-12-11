Policía allanó por balaceras entre dos familias y secuestró armas y municiones

Se llevaron adelante cinco allanamientos el martes por la tarde y se demoró a varios sospechosos por los hechos de violencia.

La violencia no cesa en Centenario y la Policía concretó cinco allanamientos luego de varias balaceras y amenazas registradas entre dos familias de la localidad. Secuestraron armas, municiones, celulares y algo de droga.

Según informó Centenario Digital, los allanamientos se concretaron el martes por la tarde, en el marco de una investigación por amenazas y varios hechos de enfrentamientos entre dos familias antagónicas, cuyos miembros poseen antecedentes.

El primer allanamiento fue realizado en una vivienda del barrio Vista Hermosa, donde se logró demorar a dos jóvenes y el secuestro de un cartucho calibre 9 mm, una vaina calibre 22, cuatro teléfonos celulares y 2,83 gramos de marihuana, esto último con intervención del personal de la División Antinarcóticos, que tuvo a su cargo el análisis orientativo, pesaje y secuestro de acuerdo a protocolo de la sustancia.

allanamientos balacera centenario (2)

La segunda diligencia fue en el barrio Procrear y la diligencia arrojó resultados negativos. El tercer allanamiento se concretó en un domicilio de la calle José Martí, donde un joven fue demorado y su teléfono celular secuestrado.

Intento de fuga y persecución

La sorpresa llegó durante el cuarto allanamiento, que se iba a realizar en un domicilio de calle Honduras. Al parecer, los ocupantes sabían que la Policía andaba por la zona allanando y en cuanto vieron al móvil, una persona a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca intentó darse a la fuga a toda velocidad.

Rápidos de reflejos, los efectivos salieron tras la camioneta y lograron interceptar a su conductor a una cuadra y media, donde lo demoraron y, tras observar un arma larga visible desde la ventanilla en el interior del vehículo, ordenaron una requisa para el mismo. Más tarde, pudieron secuestrar de allí una carabina calibre 22, una pistola calibre 9 mm con numeración limada y un cargador con 11 cartuchos.

En tanto en el domicilio de la persona, se hallaron otros 50 cartuchos calibre 9 mm y se demoró a dos personas más.

allanamientos balacera centenario (1)

Por último, el quinto procedimiento terminó con otro demorado y el secuestro de un teléfono celular.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Comisaría 52 de Centenario junto a personal de la UESPO, División Metropolitana, Oficina de Investigaciones Zona Periferia II, comisarías Primera, Tercera, Quinta, 49 y la División Tránsito Villa Obrera.

Balaceras y temor

Las balaceras en Centenario se han vuelto muy frecuentes en el último tiempo, algo que la Policía atribuye mayormente a disputas vinculadas al narcomenudeo.

En la capital neuquina, el barrio San Lorenzo Norte fue escenario de una brutal balacera el miércoles por la noche, en medio de la cual un hombre recibió un disparo en el rostro.

De acuerdo a lo relevado, todo comenzó alrededor de las 23:30 cuando los presuntos atacantes se movilizaban en una moto, desde donde uno de los ocupantes abrió fuego en plena vía pública.

En total, personal de Criminalística habría levantado seis vainas servidas que quedaron desplegadas en el sector. En cuanto al estado de salud de la víctima de unos 40 años, todavía no hay novedades, aunque los rumores de un desenlace trágico comenzaron a desplegarse. Aun no hay detenidos por el hecho.