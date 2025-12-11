Alerta en Europa por la nueva gripe "K" y el avance a otros países: cuáles son los síntomas

Especialistas advierten que los casos van en aumento y hay extremado medidas sanitarias. "Tiene siete mutaciones y es mucho más contagiosa".

Ante la ola de gripe en Europa, expertos recomiendan la vacunación temprana en América Latina como principal herramienta de prevención.

Europa enfrenta un incremento inusual de casos de gripe H3N2 , impulsado por la variante K de la influenza A , que ya marca uno de los brotes más tempranos y extensos de los últimos años. La circulación acelerada del virus está ejerciendo una fuerte presión sobre los sistemas sanitarios de países como Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia .

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) , la actividad viral se adelantó entre tres y seis semanas en comparación con temporadas previas, encendiendo señales de alarma en toda la región.

La médica argentina Marta Cohen , patóloga pediátrica residente en Reino Unido, sostuvo en diálogo con Infobae que: " La variante K del H3N2 tiene siete mutaciones adicionales en la proteína de hemaglutinina del virus influenza A . Esto la hace mucho más contagiosa y además hace que las vacunas tengan una menor eficiencia inmunológica . Todo esto genera que sea de mayor contagiosidad".

Si bien aún no se han registrado casos en América Latina, los expertos destacan la necesidad de anticiparse mediante la vacunación. Lo sucedido en Europa, afirman, debe considerarse un antecedente para orientar medidas preventivas en la región.

El Boletín Epidemiológico Nacional anunció que las hospitalizaciones aumentaron un 48% la semana pasada.

En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países de las América “a ajustar sus planes de preparación y organización de los servicios de salud ante el avance de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte”. Además, la entidad detalló: “En Canadá y Estados Unidos se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), incluido un crecimiento progresivo del subclado K, ya detectado ampliamente en Europa y Asia”.

Cohen destacó, citando a la OMS, que actualmente en Argentina no hay circulación del nuevo virus y que no se han registrado casos en Latinoamérica: “Es posible que llegue algún caso importado por turistas o personas que viajan al exterior, pero no se espera un brote epidémico hasta el otoño. Se estima que la llegada podría darse en marzo, similar a lo sucedido en Australia y Europa. Por este motivo, se aconseja prepararse para la vacunación en marzo, no en abril".

La vacunación, principal herramienta de prevención

La vacunación antigripal sigue siendo la principal herramienta preventiva, aunque su eficacia frente a la variante K de H3N2 es inferior a la de temporadas anteriores, según los expertos.

“Una medida importante para prevenir la llegada del virus a Argentina, sería adelantar la campaña de vacunación un mes. Se considera fundamental que el Gobierno avance el calendario de vacunación”, dijo la experta.

La vacunación es la clave para evitar los efectos más nocivos de la epidemia de gripe y sus distintos subtipos.

“Actualmente, la eficacia de la vacuna ronda el 65%. A pesar de esto, la vacunación sigue siendo recomendable porque reduce el riesgo de desarrollar una infección grave o requerir hospitalización”, sumó Cohen.

En tanto que, la infectóloga Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y directora de Epidemiología de la Municipalidad de San Isidro, precisó: “Como medidas de prevención, lo importante es estar adecuada y robustamente vacunados. No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza. Tenés que tener una vacuna antigripal si estás en los grupos de riesgo”.

Síntomas y grupos de riesgo

Los síntomas asociados a la variante K de H3N2 incluyen fiebre alta de inicio súbito, tos seca, dolor de garganta, dolores musculares intensos, fatiga extrema y molestias gastrointestinales como diarrea o dolor abdominal.

Tos. Niños. Covid.

El cansancio y el dolor muscular resultan especialmente notorios en la actual temporada. Los grupos de mayor riesgo comprenden adultos mayores, niños pequeños, personas inmunodeprimidas, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los especialistas advierten que la gripe causada por esta variante puede confundirse con COVID-19, por lo que recomiendan pruebas diagnósticas combinadas. Aunque en los niños suele tener un curso leve, su papel en la transmisión es relevante; en adultos, la enfermedad tiende a ser más severa.