Alerta por brote de nueva cepa de gripe en Reino Unido: hospitales saturados y escuelas cerradas

La suba acelerada de casos obligó a reforzar medidas y exigieron uso del barbijo. La posibilidad de una cuarentena y la alerta a otros países.

El aumento inusual de casos de gripe en niños obligó a las autoridades a cerrar establecimientos educativos.

Una ola de contagios de gripe fuera de lo habitual mantiene en alerta al Reino Unido en pleno invierno. La circulación del " subclado K del virus H3N2" disparó los casos en distintas regiones del país, desbordó hospitales y obligó a suspender clases en varias escuelas . Las autoridades sanitarias reforzaron las recomendaciones de prevención ante un escenario que, según reportes de The Guardian, no se registraba desde hace años.

Subclado K es una variante que presenta una deriva genética que ha aumentado su transmisibilidad y severidad en la población afectada. Un índice de reproducción (R) de 1,4, superior al de otras cepas , favorece la rápida expansión del virus, de acuerdo con especialistas citados por Mirror. El bajo nivel de inmunidad registrado en la población británica, tras varias temporadas con escasa circulación viral, incrementa el impacto sanitario.

Un análisis realizado y difundido por Mirror identificó que, sobre un total de 554 personas con gripe analizadas, 420 se encontraban infectadas por la nueva cepa.

Los síntomas reportados incluyen fiebre, tos, congestión nasal, dolores corporales, vómitos y diarrea. En diversos casos, esta sintomatología se presenta de forma más prolongada y severa.

Virus.jpg

Hospitales colapsados y escuelas cerradas

Como efecto del inusual aumento de los casos de gripe, el sistema hospitalario está colapsado. The Guardian informa que los ingresos relacionados con la gripe en Inglaterra alcanzan un promedio diario de 1.717 personas, de las cuales 69 permanecen en cuidados intensivos, cifras récord para el periodo invernal.

Si bien el riesgo individual de enfermedad grave no ha aumentado significativamente, la magnitud del brote genera una sobrecarga considerable en la red hospitalaria.

El director ejecutivo de NHS Providers, Daniel Elkeles, señaló a The Guardian que el inicio anticipado de la temporada gripal y la elevada circulación de esta variante profundizaron la situación en los centros de atención.

La dinámica educativa también se ha visto severamente afectada. BBC informa que diversos establecimientos escolares han debido suspender temporalmente sus actividades o introducir protocolos de prevención reforzados, como mejoras en la ventilación, procedimientos de limpieza y limitación de actividades grupales en espacios cerrados.

Referentes educativos como Elaine Bown en Leeds manifestaron a la BBC que no existen antecedentes recientes de una temporada con tal nivel de ausentismo por enfermedad. En Irlanda del Norte, el director Brian Guthrie informó la ausencia de 170 estudiantes en un solo día.

Prevención y vacunación

Las autoridades han reforzado las recomendaciones de uso voluntario de mascarillas y han intensificado la campaña de vacunación antigripal. Mirror consigna que Downing Street mantiene la mascarilla como medida aconsejada para quienes presentan síntomas respiratorios: “Existe una guía de larga data sobre acciones recomendadas para reducir la transmisión de enfermedades en la temporada invernal”.

Vacuna gripe

El director ejecutivo del NHS, Daniel Elkeles, recomendó a través de Mirror la utilización de mascarilla en espacios públicos ante síntomas gripales, destacando la eficacia probada de las estrategias implementadas durante la pandemia. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) sostiene que la mascarilla sigue siendo una herramienta válida en determinados escenarios sanitarios.

La campaña de inmunización muestra avances, con casi 17 millones de dosis administradas hasta la fecha, cifra que representa un incremento de 350.000 respecto al mismo período del año anterior, según datos publicados por Mirror. La UKHSA estima que, a pesar de la evolución genética de la cepa predominante, la protección vacunal actual resulta adecuada.