La Justicia sancionó a una empresa de turismo que promocionaba a las Islas Malvinas como Falklands

La agencia promocionaba a las Islas como territorio británico. Cuál es la sanción que se establece en el fallo que dictaminó la Justicia porteña.

La justicia porteña confirmó un fallo que ordena a una empresa de turismo a dejar de promocionar las Islas Malvinas como territorio británico. Según indicaron, se habría considerado "ilícitas" sus campañas de promoción de cruceros.

La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo rechazó la apelación presentada por la agencia de viajes Cruiseline SRL y ratificó la resolución de primera instancia.

El conflicto se originó a partir de la denuncia de un grupo de consumidores contra la empresa Cruiseline SRL. La acusaron de promocionar paquetes de cruceros que mencionaban a las islas con nombres británicos, como "Falkland Islands".

La defensa afirmó que la empresa solo actuaba como intermediaria de servicios provistos por navieras internacionales, entre ellas Celebrity Cruises.

Ante la acusación, la defensa de la compañía argumentó que su rol se limitaba a la intermediación comercial de servicios prestados por navieras internacionales, como Celebrity Cruises.

Asimismo, desde la empresa sostuvieron que no tenía capacidad para modificar los itinerarios fijados por los operadores extranjeros y que la mención al "Reino Unido" reflejaba una realidad administrativa de facto, dado que las operaciones portuarias en esa zona se rigen por autoridades británicas.

Cuál fue la sanción que impuso la Justicia ante la agencia de viajes

La resolución obliga a la empresa a actualizar la información que ofrece y a dejar expresamente asentado que el archipiélago es territorio bajo soberanía argentina. El fallo señaló que la agencia difundía contenidos falsos y perjudiciales, por lo que deberá eliminar de sus plataformas y redes sociales todo el material considerado ilícito.

Entre las irregularidades detectadas, la Justicia advirtió inconsistencias en los mapas publicados en el sitio web de la compañía, donde se utilizaban denominaciones en inglés como "Port Stanley" en lugar de "Puerto Argentino" o "New Island" por Isla Goicoechea.

Malvinas (1).jpg Viajar a las Islas Malvinas es una posibilidad para todos los argentinos, pero implica una logística complicada.

Además, la compañía tendrá que emitir un aviso rectificatorio y comunicarles a los clientes que contrataron sus servicios que las Islas Malvinas forman parte de la República Argentina. En adelante, cualquier oferta de viajes que incluya escalas en el archipiélago deberá evitar toda referencia a una supuesta soberanía británica y utilizar únicamente la nomenclatura oficial argentina.

En la resolución de primera instancia, se expresa que este cambio "afecta la dignidad colectiva del pueblo argentino y son contrarias al sistema de valores y derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por las leyes citadas".

Al revisar la causa, la camarista Laura Perugini sostuvo que la Constitución fija un marco interpretativo obligatorio para toda referencia al territorio argentino y que las publicidades de Cruiseline podían inducir a error a los consumidores respecto del país al que serían trasladados. Además, señaló que algunas imágenes no coincidían con los destinos efectivamente ofrecidos. En ese contexto, concluyó que la empresa incurrió en publicidad engañosa al presentar como británico un territorio que integra la República Argentina.

"Toda actuación que pretenda desconocer, sustituir o relativizar la titularidad de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marinos circundantes, resulta incompatible con la supremacía constitucional", resuelve el último fallo emitido por Perugini.