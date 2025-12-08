Atraparon a un delivery de droga: secuestraron cocaína, celular, auto y dinero

A plena luz del día hacía movimientos compatibles con la venta ilegal de estupefacientes. Había 30 dosis de cocaína valuadas en medio millón.

Este sábado Chos Malal fue escenario de un importante operativo contra el microtráfico, que fue llevado a cabo por personal de la División Antinarcóticos de la localidad de la Policía del Neuquén, como parte de la política pública provincial establecida mediante la Ley 3488. Según revelaron, en medio de un patrullaje preventivo se detectó un delivery de droga .

La investigación comenzó el 24 de noviembre y, en tan solo una semana y media, el personal interviniente recabó las pruebas necesarias para que la fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción de la ciudad autorice la diligencia judicial con resultados positivos. Del procedimiento participaron ocho efectivos y dos móviles policiales de la División.

Los efectivos lograron identificar al autor, que realizaba ventas de estupefacientes en distintos horarios y diversos puntos de la ciudad. En la diligencia se logró incautar clorhidrato de cocaína -con un valor estimado de medio millón de pesos - y también dinero en efectivo por un alto valor.

Operativo contra el microtráfico: atraparon a un delivery de drogas

En este sentido, destacaron la detención de un hombre mayor de edad que sería el principal sospechoso porque realizaba movimientos compatibles con la venta ilegal de estupefacientes a plena luz del día utilizando la modalidad de entrega a pedido. De esta manera, por orden de la Fiscalía fue trasladado a la Comisaría 24 para realizar trámites judiciales.

Además, indicaron que secuestraron evidencias de interés para la causa: clorhidrato de cocaína (según su peso superaría las 30 dosis); dinero en efectivo; un posnet; un teléfono celular de alta gama; y un vehículo utilizado por el investigado para realizar la venta.

Este operativo no sólo es un fuerte golpe al narcotráfico en la región, sino que también refleja el compromiso del gobierno provincial de combatir el microtráfico de drogas.

La Municipalidad de Neuquén continúa con la campaña de difusión del código QR que permite denunciar la venta de drogas en la capital provincial. Diversas cartelerías en la ciudad ya acercan a la comunidad el acceso rápido para denunciar ante la fiscalía local.

De esta manera, a través de cartelería en el transporte público urbano, en las oficinas municipales y en la vía pública, empezó a materializarse el convenio que firmaron el fiscal general José Gerez y el intendente Mariano Gaido, con el acompañamiento del gobierno provincial, a través del gobernador Rolando Figueroa.

El código QR fue diseñado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y permite que los vecinos y vecinas puedan denunciar la venta de drogas de forma anónima y segura, para utilizar esa información en las investigaciones que impulsa la fiscalía de Narcocriminalidad y la Policía provincial.

El convenio firmado entre el MPF y la municipalidad capitalina estableció la difusión del código QR, en los términos de la Resolución 14/25 firmada por el fiscal general. Dicha resolución impulsó acciones conjuntas del organismo con los municipios y las empresas públicas y privadas de la provincia, para implementar campañas mediante cartelería, spots de radio y televisión, contenidos para redes sociales y documentación oficial, con el objetivo de ponerlo al alcance de los vecinos y vecinas de cada ciudad.

En el transcurso del último mes, distintas municipalidades como la de San Martín de los Andes, Cutral Co y Añelo, además de la cooperativa CALF, comenzaron campañas para difundirlo. Y el jueves, se sumaron los municipios de Centenario y Villa La Angostura.