Chocó un auto, lo subió a la vereda y se dio a la fuga: los vecinos lo delataron

La Policía encontró al automovilista que se dio a la fuga en una vivienda. No tenía licencia al día desde hacía cinco años ni seguro.

Un choque podría haber terminado en tragedia cuando una camioneta impactó a alta velocidad contra un auto estacionado en la vía pública hasta que lo dejó arriba de la vereda. El hecho ocurrió el domingo a la mañana en calles Cuba y Tucumán de Centenario. El automovilista abandonó el lugar sin hacerse cargo.

Al respecto de la fuga, los vecinos indicaron que el accidente ocurrió muy rápido: el conductor provocó daños en el frente de un Fiat Uno además de provocar que el radiador perdiera agua. Lejos de detenerse, se fugó del lugar. En tanto, las víctimas chequearon que los daños revestían de gravedad en la parte trasera al punto tal que dejaron al vehículo inutilizable .

El hombre, que luego se constató que tiene 45 años, fue buscado durante largas horas por el personal policial en base a las características que brindaron los vecinos que presenciaron el siniestro, según consignó Centenario Digital. Se trataba de una Renault Kangoo color bordó con una puerta gris, un dato de suma importancia para el relevamiento y las pericias.

choque centenario fuga (2)

Finalmente, el personal de tránsito de Villa Obrera logró el hallazgo del vehículo utilizado y el presunto autor. Esclarecieron que el accidente tuvo lugar a las 11:50 del domingo y desde ahí reconstruyeron el recorrido que hizo escapándose. La pista fue la camioneta estacionada en un domicilio de la calle Simón Bolívar, en la segunda meseta.

En cuanto a los resultados de los estudios, tránsito indicó que el conductor no estaba alcoholizado, según el test que le realizaron, pero tenía la licencia vencida desde hace cinco años y no contaba con seguro obligatorio.

El hecho no revistó violencia, según trascendió el automovilista reconoció su conducta anti reglamentaria. De esta manera, ambas partes deberán presentarse la próxima semana en una comisaría. Frente al episodio, todo indica que el protagonista deberá hacerse cargo de los gastos de arreglo del Fiat.

Brutal choque entre un camión y un ciclista que se salvó de milagro

Una imprudencia terminó en milagro cuando una camioneta que circulaba por la ex Ruta 22 chocó por detrás a un camión, que a su vez embistió a un ciclista. El hombre sufrió múltiples heridas, pero se encuentra fuera de peligro.

El accidente tuvo lugar este sábado por la mañana, sobre Avenida Mosconi y San Salvador, en las inmediaciones del Hotel Nuevo Caminante. Cerca de las 11:30, las autoridades recibieron el aviso y se dirigieron rápidamente al lugar.

El siniestro tuvo como protagonistas a tres vehículos: una Volkswagen Amarok modelo V6, conducida por un joven de 22 años; un camión Mercedes Benz Accelo 815 destinado al transporte de sustancias alimenticias; y una bicicleta. Todos ellos circulaban en dirección oeste-este.

choque amarok camion ciclista

Según informó el comisario Pablo Encina, jefe de la División Tránsito Neuquén, en diálogo con LM Neuquén, el siniestro se produjo cuando la Amarok impactó de atrás al camión. El golpe provocó que el conductor del rodado mayor perdiera la estabilidad y comenzara a realizar maniobras de zigzag sobre la cinta asfáltica.

Incluso, en medio de esos intentos por recuperar el control, el camión llegó a invadir el carril contrario —la mano en dirección a Plottier—. Cuando finalmente logró estabilizarlo, el camionero dirigió el vehículo hacia el guardarraíl. En ese movimiento, terminó embistiendo al ciclista, quien quedó tendido sobre el declive sur de Avenida Mosconi.

"Quedó prácticamente bajo el camión", indicó Encina, quien destacó que, afortunadamente, el rodado mayor fue contenido por el guardarrail, los árboles y un poste, lo que permitió que se detuviera y “no se produjera un mal mayor”.

Esto provocó lesiones en el ciclista, tanto en los miembros superiores como en los inferiores y debió ser trasladado inmediatamente al hospital Castro Rendón para una atención más completa.

“Estamos a la espera de recibir el informe médico, pero la persona estaría fuera de peligro y presentaría al menos una fractura, aparentemente en un brazo”, precisó el Comisario, quien aclaró que el ciclista fue el único herido de consideración ya que el resto de los involucrados no presentó lesiones.