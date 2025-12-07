Qué dice el pronóstico para el lunes feriado y el comienzo de la semana en Neuquén

La provincia tendrá días cálidos desde el lunes, con tardes de más de 30°C y algunas ráfagas de viento. El sur seguirá más fresco.

La semana comenzará en toda la provincia de Neuquén con predominio de altas temperaturas en el norte y centro provincial , mientras que el sur mantendrá un escenario más fresco. De acuerdo con la información de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) las condiciones se mantendrán estables, sin señales de lluvias en la mayor parte del territorio.

En Neuquén capital , el lunes se presentará con una mínima cercana a 15°C y una tarde de alrededor de 36°C , bajo cielo mayormente despejado y humedad acotada. El viento soplará desde el oeste con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h por la tarde.

El martes se espera un incremento térmico, con máximas cercanas a 34°C , mientras que el miércoles podría consolidarse como la jornada más calurosa de la primera mitad de la semana, con picos de 33°C y condiciones estables. No hay probabilidad de precipitaciones en este tramo del pronóstico.

Zona centro, calor y viento

En el Alto Valle, la Confluencia y las mesetas centrales, el lunes ofrecerá un comienzo de semana marcado por máximas entre 29°C y 31°C, con viento moderado del sector oeste y cielo poco nuboso. Las mañanas se mantendrán templadas y las tardes serán claramente calurosas, una tendencia que se intensificará a partir del martes.

Hacia ese día, la AIC anticipa un leve ascenso térmico, con máximas entre 31°C y 33°C en diversas localidades, mientras que el miércoles podría registrarse el punto más caluroso, donde las temperaturas podrían aproximarse a los 34°C.

En paralelo, el viento también aumentará, con ráfagas que oscilarán entre 40 y 50 km/h, especialmente durante la tarde. A pesar de ello, no se prevén eventos de inestabilidad ni precipitaciones relevantes.

Zona norte, tiempo seco

En el norte neuquino, la semana iniciará con temperaturas que fluctuarán entre 30°C y 33°C, acompañadas por cielo despejado y aire seco. El martes será la jornada más calurosa para esta región, con máximas que podrían superar los 34°C en sectores de valles y mesetas del norte provincial.

El viento se mantendrá leve a moderado, aunque el miércoles podrían experimentarse incrementos temporarios en las ráfagas, sin alcanzar valores de riesgo. Las condiciones serán estables, con muy baja humedad y sin indicios de precipitaciones.

Zona Sur, mañanas frías y tardes templadas en la cordillera

En la zona de los lagos y cordillera, el comportamiento del tiempo será distinto al resto de la provincia. El lunes tendrá mínimas que se ubicarán entre 3°C y 5°C, mientras que las tardes alcanzarán apenas 17°C a 19°C, configurando un ambiente fresco y más estable. Las condiciones se mantendrán con cielo despejado y viento suave del oeste.

El martes y el miércoles traerán un leve ascenso de temperatura, con máximas que rondarán los 20°C, aunque hacia mitad de semana podría presentarse mayor nubosidad, especialmente en Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Las ráfagas se mantendrán dentro de valores moderados, cercanas a los 30 km/h, sin situaciones de inestabilidad destacables.