Al final no se robaron un móvil de Investigaciones en Neuquén: qué pasó

El viernes por la noche se dispararon las alertas por un supuesto robo del vehículo en Neuquén capital. Con el paso de las horas, hubo un giro inesperado.

En las últimas horas del viernes trascendió un insólito episodio de inseguridad en Neuquén capital. Un móvil de Investigaciones le había sido robado a un efectivo policial.

La primera información, a la que accedió LM Neuquén , indicaba que el robo había ocurrido alrededor de las 23 horas del viernes, aparentemente mientras estaba estacionado en la vía pública y en poder de un comisario.

Además, lo que complicaba la ubicación del auto es que no se trataba de un patrullero identificable , es decir, ploteado con las calcomanías de la Policía provincial. Si no que se trataba de un auto utilizado por los servicios de investigación, que no posee rasgos que lo identifiquen de un auto particular .

Policía.jpg Imagen ilustrativa.

Sin embargo, con el paso de las horas, el hecho de inseguridad cobró un notable giro. Y es que finalmente se ubicó el vehículo Chevrolet Cobalt.

¿Qué había pasado al final con el auto de la Policía?

De acuerdo a los trascendidos a los que accedió LM Neuquén, el auto siempre estuvo estacionado. Solo se trató de un error de comunicación de un subordinado a su jefe sobre la ubicación del mismo.

"Le dijo que estaba en un lugar, al no encontrarlo supuso que lo podrían haber robado y por protocolo se activó la búsqueda, pero todo se aclaró rápidamente y el auto estaba estacionado donde lo había dejado el policía", comentaron allegados a la fuerza.

Un episodio insólito que le podría ocurrir a cualquiera, aún en estos tiempos que todo se vive de manera acelerada.

Robo en pleno centro: salió del trabajo y no encontró su auto estacionado

A principios de septiembre, un vecino de Vista Alegre que viene todos los días a trabajar a Neuquén sufrió el robo de su auto. Lo había dejado estacionado, como siempre, a una cuadra del trabajo, en Leguizamón entre San Martín y 12 de Septiembre, en pleno centro neuquino.

“El auto estaba estacionado justo cerca de la esquina de Leguizamón, sobre la mano derecha”, contó Diego Gallardo, víctima del robo. Su automóvil es marca Peugeot 208, blanco, sin señas o pegatina alguna, cuya patente es AF206QU.

A pesar de que fue en una zona muy transitada en un día hábil, incluso a pocos metros de la estación de servicio YPF, nadie escuchó o vio algo raro. “Habitualmente lo estaciono siempre en esta calle porque trabajo a una cuadra. Entré a mi trabajo a las 9 y salí entre las 16:30 y 16:40, y cuando voy a buscar el auto ya no estaba”, relató el vecino de Vista Alegre.

En una barbería cercana le dijeron que no habían visto a la grúa en la calle durante esa jornada. “No, no vimos a la grúa. No vimos nada raro”, le dijeron mientras que otros que tenían cámaras de seguridad, no apuntaban al lugar donde había dejado su vehículo.

SAN MARTÍN - LEGUIZAMON- ROBO- CENTRO- AUTO Google Maps

Luego se cruzó con un efectivo policial, le contó que le habían robado el auto y le aconsejó que radicara la denuncia en la Comisaría Primera, que fue lo que hizo. De esa dependencia policial pasa la denuncia a la Dirección Tránsito y empiezan a hacer las investigaciones. También tenía que hacer la denuncia ante el seguro.

“Como que no entendía la situación, encima justo en el lugar que yo lo estacioné, había otro auto del mismo color, pero Volkswagen y el mío es Peugeot. Es pasar un mal rato, padecer la inseguridad”, lamentó Diego.

Y agregó: "Ahora me pongo a pensar que si estaba todo el tiempo estacionado quizás lo hayan fichado en su momento y vieron la oportunidad. Habrán utilizado quizás alguna herramienta, un inhibidor, algo. Tenía la alarma perimetral que es la que suena la bocina cuando te rompen los vidrios, te fuerzan la cerradura”.