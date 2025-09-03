Robo en pleno centro: salió del trabajo y no encontró su auto estacionado

Ocurrió entre las 9.30 y las 16 de este miércoles en calle Leguizamón entre San Martín y 12 de Septiembre. Sospechan que fue con inhibidores.

Un vecino de Vista Alegre que viene todos los días a trabajar a Neuquén sufrió este miércoles el robo de su auto . Lo había dejado estacionado, como siempre, a una cuadra del trabajo, en Leguizamón entre San Martín y 12 de Septiembre, en pleno centro neuquino.

“El auto estaba estacionado justo cerca de la esquina de Leguizamón, sobre la mano derecha”, contó Diego Gallardo, víctima del robo. Su automóvil es marca Peugeot 208, blanco, sin señas o pegatina alguna, cuya patente es AF206QU.

A pesar de que fue en una zona muy transitada en un día hábil como este miércoles, incluso a pocos metros de la estación de servicio YPF, nadie escuchó o vio algo raro. “Habitualmente lo estaciono siempre en esta calle porque trabajo a una cuadra. Entré a mi trabajo a las 9 y salí entre las 16:30 y 16:40, y cuando voy a buscar el auto ya no estaba”, relató el vecino de Vista Alegre.

SAN MARTÍN - LEGUIZAMON- ROBO- CENTRO- AUTO-2

Ante la desesperación por no encontrarlo, lo primero que hizo fue consultar a los comerciantes de la cuadra. “Ojalá que se lo haya llevado la grúa, fue lo que pensé. Pero me había cerciorado que estuviera bien estacionado. No había ningún problema. Puse el estacionamiento medido y me fui”, agregó.

¿Inhibidor de alarmas?

En una barbería cercana le dijeron que no habían visto a la grúa en la calle durante esa jornada. “No, no vimos a la grúa. No vimos nada raro”, le dijeron mientras que otros que tenían cámaras de seguridad, no apuntaban al lugar donde había dejado su vehículo.

Luego se cruzó con un efectivo policial, le contó que le habían robado el auto y le aconsejó que radicara la denuncia en la Comisaría Primera, que fue lo que hizo. De esa dependencia policial pasa la denuncia a la Dirección Tránsito y empiezan a hacer las investigaciones. También tenía que hacer la denuncia ante el seguro.

“Como que no entendía la situación, encima justo en el lugar que yo lo estacioné, había otro auto del mismo color, pero Volkswagen y el mío es Peugeot. Es pasar un mal rato, padecer la inseguridad”, lamentó Diego.

Y Agregó: ahora me pongo a pensar que sí estaba todo el tiempo estacionado quizás lo hayan fichado en su momento y vieron la oportunidad. Habrán utilizado quizás alguna herramienta, un inhibidor, algo. Tenía la alarma perimetral que es la que suena la bocina cuando te rompen los vidrios, te fuerzan la cerradura”.

Diego no vio restos de vidrios en el suelo, como así tampoco nadie de los consultados había escuchado alarma alguna. Como este día no fue a comprar comida a la esquina, no pudo ver si su auto falta desde temprano. Por lo tanto, tampoco puede precisar el horario del robo. Ante cualquier información podrán acercarse a la Comisaría Primera para aportar a la investigación.