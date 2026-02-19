Violento ataque en un templo umbanda: armas, golpes y fieles maniatados

Un llamado alertó a lo policía sobre lo que estaba sucediendo. Qué se sabe hasta el momento del hecho.

Un violento hecho tuvo gran impacto cuando un grupo de delincuentes entró a un templo umbanda, golpearon y maniataron a los fieles que se congregaban en el lugar. Todo ocurrió durante el desarrollo de una ceremonia religiosa.

Fuentes policiales revelaron que el ataque ocurrió en el barrio Villa Obrera, en la zona este de Lanús , en provincia de Buenos Aires. Según revelaron medios locales, habrían ingresado por la fuerza. Allí comenzaron a reducir a las personas presentes, las amenazaron con el uso de armas de fuego y golpes.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle D. Purita al 3000 y la rápida intervención de los efectivos tras un llamado al 911 permitió detener a los responsables y evitar mayores daños.

Al arribar, los efectivos observaron a dos sospechosos en los techos y a otros tres dentro de la propiedad. Según se informó, al advertir la presencia policial, los individuos habrían exhibido armas de fuego e intentado escapar por los fondos.

En el lugar fueron reducidos tres de los sospechosos de 29, 34 y 35 años, mientras que otros dos lograron huir por viviendas linderas. Sin embargo, tras un operativo cerrojo con móviles de apoyo, se concretó la aprehensión de dos de los prófugos en las inmediaciones.

Según el relato de las víctimas, los ladrones entraron tras forzar la puerta de ingreso, los amenazaron con armas de fuego, los golpearon y los maniataron con precintos. Les exigían continuamente que entreguen dinero y joyas.

La Policía secuestró dos armas de fuego durante el procedimiento; un revólver calibre 32 que tenía municiones en el tambor y una pistola calibre 45 con numeración suprimida y balas en el cargador.

La causa fue caratulada como “robo agravado en poblado y en banda, agravado por efracción y por el uso de arma de fuego de uso civil, en concurso real” y la investigación quedó a cargo de la UFI 5 de Lanús.

