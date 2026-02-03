Ladrones armados lo asaltaron afuera de su casa: el pedido que le hicieron para no matarlo

El hombre llegaba junto a su familia cuando fue abordado por varios delincuentes. El violento robo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Fuentes policiales confirmó que un grupo delincuentes asaltó a punta de pistola abordaron a una familia en la puerta de una casa.

Un violento y escalofriante asalto se registró afuera de una vivienda, donde una familia fue interceptada por varios delincuentes armados a plena luz del día, Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

Fuentes policiales confirmó que un grupo delincuentes asaltó a punta de pistola en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, donde abordaron a una familia en la puerta de una casa.

El brutal hecho ocurrió el domingo por la tarde, cerca de las 18 horas, entre las calles Malabia y Guatemala. Las víctimas llegaban a su casa en un vehículo color azul, cuando dos vehículos los interceptaron por el frente y detrás .

El asalto quedó grabado por las cámaras de seguridad del barrio, y allí puede observarse el momento en el que una de las camionetas frena bruscamente adelante de la familia, obligándolos a parar el auto. En ese momento, una camioneta Amarok blanca que los seguía estacionó de inmediato, y de cada uno de los vehículos, bajó un delincuente con un arma en la mano.

asaltaron a una familia a punta de pistola y obligaron al conductor a arrodillarse para no matarlo

En medio del violento hecho y ante el miedo, tres integrantes de la familia bajaron corriendo de la parte trasera del auto. Mientras uno de los criminales los obligó a punta de pistola a darle sus pertenencias.

Según puede verse en el video publicado por TN, en ese momento se vivió un momento de mucha tensión, ya que otro ladrón le ordenó al conductor del auto familiar a ponerse de rodillas sobre el asfalto, para no matarlo. Todo sucedió en medio de amenazas con el arma.

Finalmente, los delincuentes escaparon. Uno de ellos se subió al auto robado, el otro delincuente escapó en la camioneta estacionada al frente, y un tercer ladrón que conducía la Amarok, siguió a los demás. Los delincuentes aún no fueron identificados y permanecen prófugos.

Dramático video: lo asaltaron cuando iba con su nieta de 3 años y se llevaron la camioneta

Un dramático momento vivió un hombre cuando llevaba a su pequeña nieta a un cumpleaños. Cuatro delincuentes lo abordaron imprevistamente en plena luz del día y entre gritos e insultos, le robaron la camioneta. Todo quedó grabado.

Un abuelo vivió un momento de terror con su nieta de 3 años en Villa Sarmiento cuando se encontraban a bordo de su camioneta, y fueron asaltados violentamente por tres delincuentes que los obligaron a descender para llevarse el vehículo.

Fuentes policiales revelaron que el hombre acababa de estacionar su vehículo particular, y fue sorprendido por tres delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego cuando terminaba de estacionar, mientras tanto intentaba sacar a la pequeña nieta de los asientos traseros del rodado.

ROBO CAMIONETA "Quedate quieto y dame las llaves de la camioneta", le dijo uno de los ladrones cuando lo abordaron y lo encañonaron.

“El abuelo, todo contento, llevaba a su nieta de 3 años feliz a un cumpleaños en Villa Sarmiento y, mientras la acomodaba en la camioneta, aparecieron los delincuentes que vieron la ocasión en Toscano y Ricardo Gutiérrez, de Villa Sarmiento, y fueron corriendo a donde estaba el abuelo, desprevenido, y lo apuntaron”, detalló el periodista Luis Otero, mientras se veían las imágenes de la cámara de seguridad que captó el hecho.

En el inicio del video se observa cómo pasa un auto rojo con cuatro ocupantes, luego giró a la derecha y se detuvo a los pocos metros. De inmediato tres hombres abandonaron el rodado y cruzaron la calle para llegar con paso rápido a la SUV que habían marcado y permanecía estacionada en la esquina.

"Quedate quieto y dame las llaves de la camioneta", le dijo uno de los ladrones cuando lo abordaron y lo encañonaron junto al rodado, indicaron medios locales.

Y detalló que a partir de ahí "la chiquita que estaba en la silla no la podía sacar, estaba desesperado mientras los delincuentes le estaban apuntando. Fueron segundos nada más de este episodio de terror mientras la gente pasaba caminando mirando los celulares como si nada, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Una miró de costado y dijo ‘voy para el otro lado’ porque lo había tomado en la misma dirección. Así fue este robo violento contra este hombre que estaba con su nieta de 3 años y la estaba llevando a un cumpleaños”, agregó.