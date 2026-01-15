Terror: le robaron el auto con su beba de tres meses adentro cuando bajó a comprar

El hecho ocurrió mientras el papá hacía las compras en un almacén. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad.

El robo del auto con la beba adentro conmocionó a la ciudad de Mar del Plata.

Momentos de pánico y angustia se vivieron cuando un delincuente robó un auto, con una beba de apenas tres meses en su interior . El hecho ocurrió en el barrio San Juan, mientras el padre de la menor realizaba una compra rápida en un almacén.

Tras un rápido operativo policial, los uniformados de la localidad de Mar del Plata lograron en contrar a la beba sana y salv a a 15 cuadras del lugar del asalto.

El hecho ocurrió cuando un hombre de 39 años estacionó su auto Ford Focus frente a un comercio ubicado en la esquina de Belgrano y Olazábal para hacer unas compras. Dejó a su hija en el vehículo, sin el seguro puest, y entró al almacén.

De acuerdo con información brindada por la prensa local, en ese momento, un hombre con gorra negra apareció por la calle Olazábal, se detuvo en la esquina y observó la situación.

Tras mirar hacia el interior del local y chequear que nadie lo veía, se acercó al auto, abrió la puerta y se subió. Sin dudarlo, escapó con la beba sentada en uno de los asientos.

Cómo lograron hallar a la beba que estaba en el auto

Cuando el hombre salió del comercio y vio que ni el auto ni su hija estaban en el lugar, entró en pánico. Sin perder tiempo, llamó a la Policía, que montó un operativo de búsqueda inmediato en la zona.

Fueron momentos de máxima tensión hasta que los efectivos dieron con el Ford Focus a unas 15 cuadras. La beba estaba dentro del vehículo y se encontraba en buen estado de salud.

Tras el hallazgo, la nena volvió con su papá y ambos fueron acompañados a la comisaría primera, donde el hombre realizó la denuncia. En paralelo, se convocó a Policía Científica para peritar el auto y recolectar pruebas que ayuden a identificar al responsable.

La inseguridad no cesa en la ciudad balnearia donde, el pasado mes de diciembre un hombre intentó robarle el auto a una policía y su pareja le fracturó los dos brazos.

El hecho ocurrió fue descubierto en el momento exacto que intentaba llevarse el vehículo. Según trascendió a través de medios locales, el delincuente de 33 años, intentó sustraer el Fiat Uno de la integrante de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires.

La víctima no se encontraba en servicio, pero logró darse cuenta de la situación y dio la voz de alto, lo que llevó a que el delincuente reaccione de manera violenta.

La situación derivó en un violento forcejeo y la intervención de la pareja de la oficial cambió drásticamente el escenario. Según fuentes cercanas al caso, el hombre utilizó un elemento contundente para repeler la agresión y proteger a la mujer, lo que resultó en graves lesiones para el atacante.

Ante la brutal agresión que recibió por parte de la pareja de la mujer, el delincuente intentó huir pese a las lesiones que sufrió. De igual manera, la persecución se extendió hasta la intersección de las calles Jara y Libertad, donde el agresor terminó en el suelo, debido a las fracturas en ambos brazos.

A raíz de este escenario, personal policial y médico acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato del sospechoso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). De esta forma, el delincuente estuvo internado bajo estricta custodia policial y fue formalmente notificado de la formación de causa por tentativa de robo agravado del vehículo dejado en la vía pública.