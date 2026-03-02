Importante despliegue en Ruta 234: violento impacto de un auto contra un ciervo

Debieron intervenir dotaciones de Bomberos de Piedra del Águila y Junín de los Andes, además de la Policía. El conductor resultó ileso.

El auto que chocó al ciervo terminó sobre la banquina de la Ruta 234.

Una vez más, un siniestro donde se vio involucrado un animal hizo temer lo peor pero por fortuna solo hubo que lamentar daños materiales. Sucedió en la Ruta 234 y los integrantes de los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Piedra del Águila se encargaron de intervenir en forma rápida.

El accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana de hoy lunes, cuando el conductor de un auto Volkswagen Suran no pudo evitar la colisión con un ciervo. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 36 de la Ruta 234 y el vehículo terminó sobre la banquina tras el impacto.

De acuerdo a lo indicado por los Bomberos, su intervención se dio tras un llamado a la radio de frecuencia VHF. Alrededor de las 8, la Unidad de Rescate ya había llegado al lugar del siniestro y comprobó que no había heridos. En cuanto al vehículo, presentaba daños en su parte delantera.

choque ruta 234 Gentileza Bomberos Piedra del Águila

También concurrieron Bomberos de Junín de los Andes

En tanto, alertados por otro llamado, también se hicieron presentes los Bomberos de Junín de los Andes. Además, concurrieron los agentes de Tránsito y personal de Emergencias.

Como ocurre en otras oportunidades, los Bomberos se encargaron de reiterar los cuidados que deben tener los automovilistas en lugares donde hay presencia de animales silvestres.

Durante el fin de semana, los Bomberos de Piedra del Águila intervinieron en otro siniestro que no pasó a mayores aunque una persona tuvo que ser atendida por personal de salud.

derrape ruta 237 Gentileza Bomberos Piedra del Águila

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 237, en el kilómetro 1515, y los Bomberos concurrieron con el Móvil 16. Apenas arribaron al sitio, establecieron que había un solo vehículo involucrado. Por razones que están bajo investigación, había derrapado y terminó su recorrido a varios metros de la cinta asfáltica.

“Se constata que se trataba del derrape de una camioneta Toyota Hilux, la cual presentaba destalonadas sus dos ruedas del lado izquierdo”, destacaron desde los Bomberos en su espacio de informaciones en la red social Facebook.

En el vehículo viajaban dos personas, de las cuales una requirió atención médica.

Las tareas de auxilio se extendieron hasta cerca de las 22 de este último domingo.

Reclamo por el siniestro mortal en Mariano Moreno

Por otra parte, hoy lunes en horas de la mañana, tuvo lugar un reclamo en el edificio de la Fiscalía de Zapala para que se avance en el esclarecimiento del siniestro donde murió el adolescente Renzo Tomás Chandía. El menor, de 15 años, fue chocado por un motociclista cuando circulaba en otra moto en la localidad de Mariano Moreno. El terrible impacto le provocó el fallecimiento en forma instantánea.

Tanto familiares como amigos de la víctima esperan que el Ministerio Público Fiscal (MPF) investigue a fondo las circunstancias y la responsabilidad del motociclista que provocó la colisión.

El siniestro fatal ocurrió el jueves pasado, en horas de la madrugada, a escasos metros de la sede policial de Mariano Moreno y el CPEM 37, el colegio adonde concurría la víctima.