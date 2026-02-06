Turistas chilenos huyeron tras atropellar y matar a un caballo en Zapala

El equino se murió en el acto, mientras que los ocupantes no informaron del siniestro vial a las autoridades policiales de Zapala.

Un caballo murió como consecuencia de un fuerte impacto que recibió de un vehículo sobre la ruta conocida como Acceso Fortabat, frente al monumento al Soldado de Malvinas de Zapala .

El subcomisario Julio Soto explicó a LM Neuquén que fueron alertados del siniestro vial a las 16.30 de este viernes e inmediatamente acudió personal de la división tránsito Zapala. Al momento de llegar al lugar no había vehículo alguno cerca de la calzada, sólo el potrillo muerto a la vera de la calzada junto a otros animales.

Efectivos policiales no pudieron entrevistar a los ocupantes del vehículo dado que no se encontraban en las inmediaciones como así tampoco informaron del incidente en Tránsito.

Vehículo de patente chilena

Testigos informaron que habría atropellado al animal un vehículo tipo pick up de patente chilena. “No se acercaron a informar los ocupantes del vehículo como tampoco se acercó a preguntar el dueño del potrillo”, indicó Soto.

El subcomisario estimó que el rodado no habría causado daños de gravedad en el automotor porque a pesar del choque continuó su marcha.

“Se divisa a un equino características de un potrillo que no posee marca ni señal alguno para identificar a su propietario (denominado orejano) sobre la cinta asfáltica y sin vida”, detalló.

Así retiraron al potrillo atropellado en Zapala

Para poder retirarlo de la cinta asfáltica se necesitó de la colaboración de personal del municipio de Zapala. Concurrieron con una máquina vial para la remoción del animal y liberar el tránsito, que obstruyó el flujo vehicular en horas de esta tarde.

Caballo decapitado

Las rutas neuquinas suelen ser escenarios de choques entre vehículos y animales sueltos. Hace cinco meses se produjo un accidente que ocurrió en la Ruta Provincial 17, cuando una pareja que viajaba hacia Plaza Huincul se encontró de frente con un caballo sobre la calzada.

El incidente se produjo a unos cinco kilómetros de Picún Leufú, a la altura del cruce entre Ruta 17 y el acceso a Villa Unión. En la noche del viernes, alrededor de las 22, una camioneta Peugeot Partner que viajaba en dirección sur-norte, se encontró de repente con un caballo sobre la calzada y no pudo evitar el impacto.

La violencia del choque fue tal que el caballo terminó decapitado y la cabeza quedó dentro del habitáculo del vehículo. Pese a la brutalidad de la escena, los ocupantes resultaron con lesiones leves. “En el rodado se trasladaban dos personas quienes solo manifestaban algunos golpes, nada grave”, explicó en su momento el jefe de Bomberos Voluntarios, Lucas Venancio, a LMNeuquén.

La pareja quedó fuera de peligro, pero en estado de shock producto del accidente. La mujer en particular, tuvo que ser trasladada al hospital producto de una crisis nerviosa que requirió atención médica.