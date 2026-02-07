El clima en Neuquén

icon
16° Temp
67% Hum
Neuquén
La Mañana Fiesta de la Confluencia

Fiesta de la Confluencia 2026: buscate en la galería de fotos del viernes

Finalizó el primer día y según estimaciones oficiales, unas 370 mil personas se hicieron presente en la Isla 132 para vivir la fiesta.

Más de 370 mil personas se hicieron presente en la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia.

Más de 370 mil personas se hicieron presente en la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 vivió una noche multitudinaria en la Isla 132 de Neuquén, con más de 370 mil personas, una ola de gente en el predio desde las primeras horas de la tarde durante este viernes, el segundo día de espectáculos. La apertura combinó música, propuestas culturales y un clima festivo que marcó un hito en la tradicional celebración al borde del río Limay.

Desde temprano, vecinos y visitantes se acercaron a recorrer los distintos escenarios y espacios del evento, donde se pudieron captar momentos de emoción, encuentros y grandes actuaciones de artistas locales, regionales y nacionales, con un público activo en cada rincón del campo. Tuli, Lauty Gram, Roze, Ángela Torres, FMK y Luck Ra, fueron los artistas nacionales que se subieron al escenario Confluencia.

La Fiesta continuará este sábado con una nueva jornada desde la tarde. En el escenario principal, la programación prevé la presentación de artistas emergentes del Pre Confluencia y luego todo el rock con Comodines, Kapanga, Bersuit Vergarabat y La Beriso, mientras que el cierre estará a cargo de No Te Va Gustar.

Las imágenes reflejan cómo se vivió esta segunda noche, con miles de visitantes que hicieron propia la noche.

Angela Torres- Fiesta Confluencia- 2026-8
Angela Torres (5)- público-2026
Angela Torres (3)- público- 2026
público- fiesta de la confluencia-8
Roze (4)
Roze (5)
Roze (3)
IMG_9999
IMG_9992
IMG_9974
IMG_9956
IMG_9949
IMG_9935
IMG_9931
IMG_0096
IMG_0087
IMG_0076
IMG_0071
IMG_0070
IMG_0068
IMG_0015
IMG_0010
IMG_9992
IMG_0091

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel