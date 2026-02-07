Neuquén La Mañana Fiesta de la Confluencia Fiesta de la Confluencia 2026: buscate en la galería de fotos del viernes

Más de 370 mil personas se hicieron presente en la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia.

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 vivió una noche multitudinaria en la Isla 132 de Neuquén, con más de 370 mil personas, una ola de gente en el predio desde las primeras horas de la tarde durante este viernes, el segundo día de espectáculos. La apertura combinó música, propuestas culturales y un clima festivo que marcó un hito en la tradicional celebración al borde del río Limay.

Desde temprano, vecinos y visitantes se acercaron a recorrer los distintos escenarios y espacios del evento, donde se pudieron captar momentos de emoción, encuentros y grandes actuaciones de artistas locales, regionales y nacionales, con un público activo en cada rincón del campo. Tuli, Lauty Gram, Roze, Ángela Torres, FMK y Luck Ra, fueron los artistas nacionales que se subieron al escenario Confluencia.

La Fiesta continuará este sábado con una nueva jornada desde la tarde. En el escenario principal, la programación prevé la presentación de artistas emergentes del Pre Confluencia y luego todo el rock con Comodines, Kapanga, Bersuit Vergarabat y La Beriso, mientras que el cierre estará a cargo de No Te Va Gustar.