Luck Ra, en modo fan de LM Neuquén: el guiño inesperado antes de cantar en la Fiesta de la Confluencia 2026

Luck Ra habló con la prensa antes de subirse al escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia.

El cierre de la jornada tuvo un detalle inesperado que no pasó desapercibido: minutos antes de subir al escenario, Luck Ra reconoció que estaba siguiendo en vivo la transmisión por YouTube de LM Neuquén . El gesto, espontáneo y cómplice, marcó el tono distendido de una entrevista en la que el artista dejó en claro su e ntusiasmo por presentarse ante el público neuquino y vivir una noche que definió como “una fiesta” .

El intercambio se dio en la previa de su show, mientras el cantante ya percibía el movimiento de la gente que comenzaba a ingresar al predio para verlo en vivo. Al ser consultado por sus expectativas, no dudó en hacer referencia directa a la cobertura del medio local. “Creo que lo estaba viendo usted, ¿no?”, lanzó entre risas, confirmando que seguía el streaming de LM Neuquén incluso antes de salir a escena .

Desde ese lugar de cercanía, Luck Ra expresó su alegría por finalmente concretar una presentación que, según contó, venía esperando desde hace tiempo. “Estoy muy feliz, es algo que hacía mucho que veía y que finalmente pudimos estar acá. Hay mucha gente ahí afuera, así que va a ser una fiesta , olvidate”, aseguró, anticipando un show cargado de energía.

La presencia del artista en la Fiesta de la Confluencia no es casual ni aislada. La semana anterior, Luck Ra había pasado por San Martín de los Andes, donde convocó a una multitud en la costa del lago Lácar. Esa continuidad en sus visitas refuerza un lazo que, según remarcó, se construye a partir del afecto del público patagónico. “Siempre me han tratado muy bien por estos lados y estoy seguro de que esta no va a ser la excepción”, afirmó.

El cantante también destacó uno de los aspectos que más valora de sus recitales: la diversidad del público. Mientras observaba el ingreso de familias completas al predio, celebró que sus shows se hayan convertido en un plan intergeneracional. “Me encanta que venir a verme sea también un plan familiar. Eso une a la familia y me pone súper feliz”, señaló.

En ese sentido, describió con entusiasmo escenas que se repiten en cada presentación. “Puede venir la abuela, el nieto, el hijo, todos juntos. Cuando algo se hace con amor, pasan estas cosas lindas”, reflexionó, convencido de que esa conexión trasciende lo musical.

Adelantos y nuevos proyectos

Consultado sobre el presente artístico y las colaboraciones que se vienen, Luck Ra confirmó que su agenda sigue a pleno. Tras su paso por Neuquén, debía continuar la gira y regresar a Córdoba, aunque adelantó que ya hay nuevos lanzamientos en camino. “En febrero, si no me equivoco, sale el primer tema de este año”, anticipó.

La canción será una colaboración con un artista argentino y otro colombiano, a quienes definió con afecto como “primos” dentro del universo musical que comparte con colegas de distintos países. “Tenemos lindas cositas preparadas, así que estoy muy feliz”, agregó.

El cierre de una temporada especial

Finalmente, el artista se refirió a la responsabilidad de ser el elegido para cerrar la segunda noche de la fiesta de la Confluencia, un rol que asumió con emoción y honestidad. “Si me lo decís así, me pongo nervioso, porque soy muy sensible”, confesó entre risas. Sin embargo, dejó en claro que lo vive como un desafío positivo. “Es una linda responsabilidad. Siento que puedo cargarlo a los hombros y disfrutarlo, cero presión”, sostuvo.

Con un ritual previo para bajar los nervios y la convicción de que la noche sería inolvidable, Luck Ra se preparó para salir al escenario. Y antes de hacerlo, dejó una imagen que resume el espíritu del momento: un artista conectado con su público, atento a lo que pasa a su alrededor y, también, siguiendo en vivo el stream de LM Neuquén.