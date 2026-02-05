Marcharán para pedir Justicia por la muerte del joven correntino atropellado por un menor

Se trata del joven que murió tras un accidente fatal ocurrido el sábado 24 de enero por la madrugada, en inmediaciones del Metrobús.

A dos semanas del brutal accidente fatal en el que el joven correntino Antonio Altamirano murió tras ser embestido por un adolescente, su familia reclama Justicia. Se realizará la próxima semanana una marcha, en el lugar del accidente, para pedir que el responsable no quede impune.

Sofía Altamirano, hermana de la víctima fatal, confió a LU5 este jueves que lamentablemente aún no tienen noticias sobre cómo avanza la causa. Como familia ya contrataron un abogado particular para representar la querella, pero en principio les informó que se aguardan diligencias y aún no se han concretado medidas.

Cabe recordar que su hermano Antonio fue brutalmente embestido por un adolescente que iba al volante del auto de su padre y que quiso hacer un giro a la derecha sobre Avenida del Trabajador y Moritán el pasado 24 de enero por la madrugada.

accidente fatal av del trabajador

Sobre el fatídico día, Sofía confió que su hermano recién "salía de trabajar". En este sentido, recordó que había llegado a Neuquén desde su Corrientes natal apenas seis meses atrás en busca de "un mejor futuro" y relató que todos los días la iba a ver.

"Hace poco se había mudado solo, se quería independizar y (esa noche) se estaba yendo para su alquiler", contó.

Lamentablemente, las lesiones sufridas en el impacto fueron tras graves que su cuerpo no aguantó. Antonio atravesó una operación de seis horas en el Hospital Castro Rendón, pero ya no pudo recuperarse y falleció el lunes 26.

Pedido de Justicia

En medio del dolor, la familia no se quiere quedar de brazos cruzados e insisten en que el adolescente involucrado "tiene que pagar por lo que hizo, no por ser menor de edad va a quedar impune".

Por ello, convocan a una marcha por Justicia el próximo martes 10 de febrero a las 19, que se realizará en el cruce de Avenida del Trabajador y Moritán, donde tuvo lugar el accidente fatal.

"(Antonio) vino a Neuquén a buscar un mejor futuro, trabajaba 10 horas por día, no descansaba, cumplió su sueño de comprarse su moto, que tanto lo soñaba, trabajaba en la cocina de La Anónima. Estaba feliz, cumpliendo su sueño acá, hasta que viene un chico sin corazón y le quita la vida como si nada. No merecía este final; quiero que pague por lo que hizo", expresó Sofía.

Además, aunque la identidad del menor no puede informarse por las leyes que lo protegen, la joven confió que, irónicamente, la madre del adolescente responsable trabajaría en Tránsito y su padre sería un ex policía provincial, recientemente retirado.

accidente fatal av del trabajador (1)

El caso

Todo pasó bastante desapercibido: el choque fatal tuvo lugar en los primeros minutos del sábado 24 de enero, poco antes de la 1 de la madrugada, en la intersección de Avenida del Trabajador y Moritán. No obstante, la víctima falleció recién el lunes 26, en horas de la noche.

Muchos vecinos de la zona fueron testigos del operativo policial, pero pocos se enteraron de lo que pasaba. LM Neuquén accedió a una fotografía de esa noche, pero ante la consulta a la fuerza policial, no se recibió respuesta sobre el motivo ni la naturaleza del hecho. Días más tarde trascendió el porqué: un adolescente de 16 años fue el responsable del choque fatal.

Nicolás Celaya era un amigo de la víctima fatal, Antonio Altamirano, y relató a LU5 un poco de lo que fue el hecho y lo poco que la familia sabe hasta el momento.

Confió que Antonio se trasladaba en moto por Avenida del Trabajador con sentido oeste-este y el conductor de apenas 16 años también lo hacía por esa misma arteria.

A-comisaría-san-Lorenzo.jpg

"Venía muy fuerte el auto y lo chocó (a Altamirano) y lo hizo volar contra la persiana de una panadería. Venían en la misma dirección, de oeste a este, la moto un poco orillada. No se sabe qué quiso hacer (el adolescente); un testigo dijo que dobló en rojo, otro dijo que quiso doblar a la derecha y se llevó puesta a la moto", contó Nicolás en el diálogo radial, entre una mezcla de dolor, confusión e incertidumbre.

Lo cierto es que las lesiones que sufrió Antonio fueron muy graves, tanto que aunque su cuerpo peleó con todas sus fuerzas, finalmente el lunes 26 por la noche, se declaró su deceso.

Tras el siniestro, los efectivos de Tránsito no le tomaron la alcoholemia al adolescente justamente por su condición de menor. Tampoco se lo podía detener, por lo que se lo llevaron demorado a la Comisaría del Menor, donde fue retirado poco tiempo más tarde por una tía.

El lugar donde se produjo el accidente, cercano al corredor del Metrobús, cuenta con numerosos domos urbanos, por lo que se espera que no sea tarea difícil conseguir imágenes para que los investigadores reconstruyan la secuencia.