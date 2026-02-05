Mariano Gaido se animó a cantar y planteó una meta muy optimista para la Fiesta de la Confluencia 2026

El intendente capitalino se mostró orgulloso del festival por ser "el más convocante" y por la calidad de las figuras regionales, nacionales e internacionales de la grilla.

En esta 13° edición de la Fiesta de la Confluencia , el intendente neuquino Mariano Gaido se mostró particularmente satisfecho por el lineup y por la convocatoria, que estima superará ampliamente a las anteriores.

El jefe comunal recordó que el municipio de Neuquén le puso valor a este evento “el más importante del país, cuando la moda era cerrar festivales”. Destacó el hecho de que ya se encuentre en la agenda nacional e internacional, “hoy lo dicen los artistas como María Becerra, Abel Pintos quienes pasaron y quedaron asombrados por la cantidad de personas que participaron de este festival”.

Gaido subrayó la organización del evento que se desarrolla del 5 al 8 de febrero en la Isla 132, a la vera del río Limay. “Es un festival muy bien organizado con un line up tremendo, junto a ese río Limay que te enamora”, agregó en diálogo con LM Neuquén .

Se trata de una fiesta que recibe a un millón de concurrentes entre neuquinos y visitantes de gran parte de la geografía nacional e incluso de países vecinos.

“Tiene el título que es el de ser de mayor convocatoria, festival gratuito, solo el 20% es de carácter preferencial”, dijo Gaido y adelantó: “Nosotros esperamos superar el 1.300.000 personas este año, con noches de más de 200 mil personas, y el domingo va a ser espectacular por el lineup que tenemos y vemos que hay un gran interés de quienes nos visitan de Chile, de Uruguay y de toda la República Argentina".

Ocupación plena

El intendente capitalino reforzó la idea de que esta nueva edición de la Fiesta de la Confluencia brinda no solo esparcimiento, sino también una gran oportunidad económica. “El 100% de la hotelería en Neuquén está completa y en la región también”, aseguró.

En el predio montado especialmente en la Isla 132 hay 200 emprendedores instalados de forma gratuita para vender sus productos a los concurrentes. Además, se exponen empresas neuquinas que apuestan por el trabajo de la región.

“Hoy todos tienen la oportunidad de este festival, ya sea desde el punto de vista económico y de entretenimiento”, dijo y agregó que para eso “lo hacemos con muchísima responsabilidad, junto con el SIEN, la Policía Provincial, personal de las áreas de Limpieza, Movilidad y Tránsito, entre otras, de la Municipalidad de Neuquén”.

Por último, el intendente recibió un desafío por parte de los entrevistadores, que se anime a cantar alguna canción de los artistas que pasaban esta primera noche por el escenario mayor y accedió.