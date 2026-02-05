Fuerte vuelco en la Ruta 237: dos personas resultaron heridas

Tres personas lograron salir por sus propios medios del vehículo. Dos fueron trasladadas al hospital para estudios preventivos.

Dos de los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital de Piedra del Águila.

Un automóvil con tres personas a bordo protagonizó un violento vuelco sobre una Ruta 237 , lo que obligó a activar un operativo de emergencia durante la madrugada. El hecho generó preocupación por la magnitud del siniestro, aunque no se registraron víctimas de gravedad.

El accidente ocurrió en las primeras horas de este jueves, alrededor de las 3 de la mañana, sobre la traza nacional, a la altura del kilómetro 1437. Por causas que aún se investigan, un Fiat Siena terminó volcado a la vera de la calzada, lo que motivó la intervención inmediata de personal policial, sanitario y de auxilio.

La alerta inicial fue emitida por la División Tránsito, que puso en marcha el protocolo de emergencia a través de sirenas y comunicaciones por sistema VHF. Minutos después, efectivos policiales y personal sanitario arribaron al lugar del siniestro para evaluar la situación y brindar asistencia a los involucrados.

Al momento del arribo de los equipos de emergencia, los tres ocupantes del auto se encontraban fuera del habitáculo, conscientes y sin riesgo vital inmediato, lo que permitió agilizar las tareas de asistencia.

Vuelco en la Ruta 237 (1)

Según se informó, dos de los ocupantes del automóvil fueron trasladados de manera preventiva al hospital local, con el objetivo de realizarles estudios de mayor complejidad y descartar posibles lesiones internas producto del impacto. El tercer ocupante fue evaluado en el lugar y no presentó heridas que requirieran internación.

Desde el área de salud indicaron que, si bien ninguno de los involucrados presentaba lesiones visibles de gravedad, los controles médicos resultaban necesarios debido al tipo de accidente y al vuelco del vehículo.

Balizamiento y seguridad vial en la ruta

Debido a la hora del siniestro y a las condiciones de visibilidad propias de la madrugada, los efectivos desplegados debieron realizar tareas de balizamiento y ordenamiento del tránsito para evitar nuevos accidentes en la zona.

El vehículo quedó detenido fuera de la calzada, pero su posición y la presencia de personal trabajando en el lugar obligaron a extremar las medidas de seguridad vial. Durante el operativo, se redujo la velocidad de circulación y se señalizó el sector afectado hasta tanto se completaron las tareas de asistencia y estabilización del rodado.

Estas acciones resultaron clave para prevenir choques secundarios, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una ruta con tránsito constante, incluso en horarios nocturnos.

Vuelco en la Ruta 237 (2)

Los equipos de rescate permanecieron en el sitio por más de una hora, realizando tareas de control, asistencia médica y verificación de las condiciones de la calzada. Una vez finalizadas las intervenciones y con la situación bajo control, el personal regresó a su base pasadas las 4 de la madrugada.

Con la remoción de los elementos de señalización y la finalización del operativo, la circulación quedó completamente normalizada, sin necesidad de cortes totales ni desvíos prolongados.

Las causas del vuelco, bajo investigación

Por el momento, la policía de tránsito trabaja para determinar las causas que provocaron el vuelco del vehículo. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran un posible error humano, una falla mecánica o la presencia de animales u otros factores externos sobre la cinta asfáltica.

Las pericias correspondientes permitirán establecer cómo se produjo el siniestro y si existieron elementos que hayan influido en la pérdida de control del automóvil. Desde las autoridades recordaron la importancia de circular con precaución, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad se reduce y aumentan los riesgos en rutas nacionales.