Fiesta de la Confluencia 2026 EN VIVO: grilla completa y cómo seguir los shows durante cuatro días

La Fiesta de la Confluencia 2026 espera convocar, un año más, a miles de personas de Neuquén, la región y el país. Artistas de renombre nacional pisarán el escenario principal para hacer bailar, cantar y emocionar al público durante cuatro días, del 5 al 8 de febrero.

Se espera la llegada de miles de personas de la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y hasta el país vecino de Chile , pero también habrá quienes no puedan viajar o incluso viviendo en la ciudad de Neuquén no puedan asistir al festival de manera presencial.

Es por este motivo, que desde el canal de YouTube de LMNeuquén se habilitará durante las cuatro jornadas una transmisión en vivo para seguir la fiesta desde la comodidad del hogar, el trabajo o donde sea.

LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta de la Confluencia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.

La cobertura se realizará de manera articulada junto a LU5, fortaleciendo el alcance regional y nacional mediante una estrategia de comunicación integrada entre radio, web, streaming y redes sociales. Seguí la transmisión todos los días desde las 18 o sintonizá LU5 AM 600 para disfrutar de la Fiesta de la Confluencia en tiempo real, estés donde estés.

Fiesta de la Confluencia en vivo

Durante todas las jornadas del festival, LM Neuquén llevará adelante una cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real, consolidando una experiencia informativa de alto impacto para miles de espectadores.

El operativo contará con un estudio exclusivo montado dentro del predio, desde donde se realizarán entrevistas en vivo con artistas, referentes culturales, autoridades, productores y protagonistas del evento, además de coberturas especiales, backstage y contenido exclusivo para redes sociales.

Con esta presencia, LM Neuquén reafirma su liderazgo como medio referente de la provincia, acompañando los grandes acontecimientos que movilizan a Neuquén y consolidando su compromiso con la cultura, la música, el turismo y la producción local.

Una cobertura pensada para estar donde sucede lo importante, amplificar cada momento y llevar la Fiesta Nacional de la Confluencia a toda la región y el país.

Fiesta de la Confluencia 2025: la grilla completa del escenario Confluencia

Jueves 5 de febrero – Día 1

18.20 | Pre Confluencia 1

18.50 | Pre Confluencia 2

19.15 | Migrantes

20.05 | Rombai

21.20 | Los Berbel

22.10 | Luciano Pereyra

00.10 | Karina

Viernes 6 de febrero – Día 2

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.00 | Tuli

19.50 | Lauty Gram

20.40 | Roze

21.50 | FMK

23.00 | Ángela Torres

00.30 | Luck Ra

Sábado 7 de febrero – Día 3

Sábado 7 de febrero – Día 3

18.00 | Pre Confluencia 1

18.30 | Pre Confluencia 2

19.05 | Comodines

19.45 | Bersuit Vergarabat

20.55 | Kapanga

22.20 | La Beriso

00.00 | No Te Va Gustar

Domingo 8 de febrero – Día 4