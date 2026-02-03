La Fiesta de la Confluencia 2026 espera convocar, un año más, a miles de personas de Neuquén, la región y el país. Artistas de renombre nacional pisarán el escenario principal para hacer bailar, cantar y emocionar al público durante cuatro días, del 5 al 8 de febrero.
Fiesta de la Confluencia 2026 EN VIVO: grilla completa y cómo seguir los shows durante cuatro días
Artistas de renombre nacional pisarán el escenario principal para hacer bailar, cantar y emocionar al público durante cuatro días, del 5 al 8 de febrero.
EN VIVO
Se espera la llegada de miles de personas de la provincia de Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y hasta el país vecino de Chile, pero también habrá quienes no puedan viajar o incluso viviendo en la ciudad de Neuquén no puedan asistir al festival de manera presencial.
Es por este motivo, que desde el canal de YouTube de LMNeuquén se habilitará durante las cuatro jornadas una transmisión en vivo para seguir la fiesta desde la comodidad del hogar, el trabajo o donde sea.
LM Neuquén será nuevamente uno de los grandes protagonistas de la Fiesta de la Confluencia, con una cobertura sin precedentes y un imponente despliegue humano, técnico y audiovisual desde el predio.
La cobertura se realizará de manera articulada junto a LU5, fortaleciendo el alcance regional y nacional mediante una estrategia de comunicación integrada entre radio, web, streaming y redes sociales. Seguí la transmisión todos los días desde las 18 o sintonizá LU5 AM 600 para disfrutar de la Fiesta de la Confluencia en tiempo real, estés donde estés.
Fiesta de la Confluencia en vivo
Durante todas las jornadas del festival, LM Neuquén llevará adelante una cobertura integral y multiplataforma que combinará transmisión en vivo, streaming, contenidos digitales, móviles exteriores y producción audiovisual en tiempo real, consolidando una experiencia informativa de alto impacto para miles de espectadores.
El operativo contará con un estudio exclusivo montado dentro del predio, desde donde se realizarán entrevistas en vivo con artistas, referentes culturales, autoridades, productores y protagonistas del evento, además de coberturas especiales, backstage y contenido exclusivo para redes sociales.
Con esta presencia, LM Neuquén reafirma su liderazgo como medio referente de la provincia, acompañando los grandes acontecimientos que movilizan a Neuquén y consolidando su compromiso con la cultura, la música, el turismo y la producción local.
Una cobertura pensada para estar donde sucede lo importante, amplificar cada momento y llevar la Fiesta Nacional de la Confluencia a toda la región y el país.
También podrás seguir todas las novedades en sus redes:
Fiesta de la Confluencia 2025: la grilla completa del escenario Confluencia
Jueves 5 de febrero – Día 1
-
18.20 | Pre Confluencia 1
18.50 | Pre Confluencia 2
19.15 | Migrantes
20.05 | Rombai
21.20 | Los Berbel
22.10 | Luciano Pereyra
00.10 | Karina
Viernes 6 de febrero – Día 2
-
18.00 | Pre Confluencia 1
18.30 | Pre Confluencia 2
19.00 | Tuli
19.50 | Lauty Gram
20.40 | Roze
21.50 | FMK
23.00 | Ángela Torres
00.30 | Luck Ra
Sábado 7 de febrero – Día 3
-
18.00 | Pre Confluencia 1
18.30 | Pre Confluencia 2
19.05 | Comodines
19.45 | Bersuit Vergarabat
20.55 | Kapanga
22.20 | La Beriso
00.00 | No Te Va Gustar
Domingo 8 de febrero – Día 4
-
18.00 | Pre Confluencia 1
18.30 | Pre Confluencia 2
19.00 | FEMI
20.20 | Tizishi
21.20 | La Joaqui
22.40 | Dillom
00.20 | Trueno
Dejá tu comentario