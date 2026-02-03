Robó cables de una empresa en Parque Industrial y fue atrapado por los empleados

La Policía logró capturar a otros responsables que se dieron a la fuga. En los últimos días, también se registraron otros intentos de robo frustrados.

En distintos operativos, la rápida respuesta de la Policía tuvo importantes resultados positivos: se lograron frustrar tres intentos de robo y demorar a un total de cinco ladrones que quedaron bajo investigación.

El primer intento de robo tuvo lugar el domingo por la tarde , en Parque Industrial Neuquén. Los efectivos de Comisaría 20 recibieron un llamado alrededor de las 17:10 alertando sobre un robo en proceso y por eso acudieron de inmediato.

Al llegar, el personal fue informado de que tres personas habían ingresado al predio de una empresa con fines delictivos, sustrayendo cables del interior de las instalaciones. Uno de los sospechosos fue interceptado y retenido por empleados del lugar, mientras que los otros dos emprendieron la huida.

Con la descripción de estos restantes sospechosos, la Policía inició un patrullaje preventivo en las inmediaciones del sector y logró demorarlos tras un escape fallido.

comisaria 20 parque industrial

Durante el procedimiento se secuestraron tres mochilas que contenían cables presuntamente sustraídos, los cuales quedaron bajo resguardo judicial. Además, se constató un daño en el cerco perimetral del predio, lo que habría facilitado el ingreso de los involucrados.

Las personas demoradas fueron trasladadas a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. La fiscalía especializada en Robos y Hurtos fue notificada del hecho y dispuso que se adopten las medidas procesales correspondientes.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades y el alcance del daño ocasionado.

Otros dos ladrones con poca suerte

Posteriormente, el lunes por la tarde, personal de la División Motorizada Demose logró la aprehensión de un hombre que fue sorprendido sustrayendo elementos de una camioneta en jurisdicción de la Comisaría Primera.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:20 horas, cuando una patrulla realizaba recorridas preventivas. Durante el patrullaje, los efectivos observaron a un sujeto retirando una lona de seguridad y otros elementos del interior de una camioneta. Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió la huida a pie, desoyendo la voz de alto impartida por los uniformados.

ladrones capturados (2)

Tras una breve persecusión a pie, fue alcanzado y reducido en la intersección de las calles Coronel Winter y Mazzoni. El aprehendido es un hombre de 44 años, quien según arrojó el sistema de datos policial, posee antecedentes, aunque no regían restricciones vigentes sobre su persona.

En el lugar se secuestraron bajo cadena de custodia los siguientes elementos: una lona de color negro, cuatro barras de aluminio de aproximadamente 2,30 metros, trabas de seguridad, y herramientas. Finalmente, el sujeto fue demorado y trasladado a sede policial para las diligencias judiciales correspondientes.

ladrones capturados (4)

Finalmente, el último intento de robo que frustró el personal de la fuerza provincial ocurrió en San Martín de los Andes, tras recibir una alerta vecinal que advertía sobre un hecho delictivo en curso en el barrio Oasis. Ante la comunicación, de manera inmediata se desplegó un amplio operativo en la zona, con la participación de móviles policiales y efectivos motorizados.

Gracias a las características aportadas, los uniformados lograron localizar a un sospechoso oculto entre la vegetación, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo rápidamente aprehendido.

Al revisar sus pertenencias y realizarle un palpado preventivo, se secuestró dinero en efectivo en distintas monedas, presuntamente sustraído momentos antes a turistas.

ladrones capturados (1)

Posteriormente, tras identificar el lugar del hecho y realizar un rastrillaje exhaustivo en el sector, el personal logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados, incluyendo pertenencias personales y dispositivos electrónicos. Asimismo, se constató que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente.

Finalmente, tanto el demorado como los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia interviniente.