Avanza la obra del parque solar en Los Chihuidos con la colocación de paneles

Cuando esté finalizado, el parque permitirá que la localidad cuente con energía eléctrica las 24 horas.

Las obras ya entró en una segunda etapa con la colocación de los paneles solares.

Una nueva etapa en la construcción del parque solar de Los Chihuidos ha comenzado con la instalación de los paneles fotovoltaicos. La obra permitirá a esta pequeña localidad ubicada en la Región Vaca Muerta , epicentro de la explotación no convencional de hidrocarburos. Los trabajos están a cargo de Pan American Energy (PAE), una de las tantas operadoras que trabaja sobre la cuarta reserva mundial de petróleo y la segunda de gas.

Este parque solar fue gestionado por el Gobierno provincial, que desde que asumió la actual gestión se puso como objetivo que la energía producida en la provincia será prioridad para todos los habitantes del territorio.

La colocación de los paneles comenzó este martes, ocasión en la que estuvieron presentes el gobernador Rolando Figueroa y el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset .

El mandatario calificó la construcción del parque como “un acto de estricta justicia”, como lo fue garantizar el acceso al gas natural a los habitantes de Añelo y de varias localidades del norte neuquino. “De esto hablamos cuando hablamos de equidad territorial”, indicó en referencia a que no haya regiones relegadas en comparación con el resto de la provincia.

parque solar en Los Chihuidos colocación paneles solares (1)

En la actualidad, los habitantes de Los Chihuidos tienen luz solamente 13 horas al día. “Esto le va a cambiar la vida a toda la gente, principalmente a los chicos que pretenden estudiar. Es un gran paso. Será un antes y un después”, aseguró Figueroa.

Hasta ahora la electricidad disponible en Los Chihuidos es provista por un grupo electrógeno diésel, lo cual implica altos costos operativos, dependencia del transporte de combustible y frecuentes interrupciones del suministro, especialmente durante el invierno.

El parque solar en construcción demandará una inversión de un millón de dólares por parte de PAE que será destinada a la instalación de 288 paneles solares con una capacidad de 200 kW, un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh que otorgará hasta dos días de autonomía.

parque solar en Los Chihuidos colocación paneles solares

A esto se le suma una obra ya finalizada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén, que demandó una inversión superior a los de 360 millones de pesos, financiada a través de un fondo de la secretaría de Ambiente de la Provincia con aportes de esta misma empresa, para reestructurar la línea de media y baja tensión y el alumbrado público.

Paneles solares para el desarrollo local

El nuevo parque solar contempla la instalación de 288 paneles fotovoltaicos con capacidad de 200 kW, un banco de baterías de 545 kWh con autonomía de hasta dos días, y un sistema híbrido solar-diésel que reducirá en más del 70% el consumo de combustible. Esta tecnología permitirá brindar un suministro estable, eficiente y adaptado a las condiciones de aislamiento del paraje.

El proyecto se desarrolla luego de la finalización de la nueva red de distribución eléctrica, ejecutada por el EPEN y financiada a través de un fondo de la Secretaría de Ambiente con aportes de Pan American Energy. Esta primera intervención incluyó la renovación del tendido eléctrico, la instalación de nuevas líneas, subestaciones transformadoras y alumbrado público con tecnología LED.

parque solar en Los Chihuidos colocación paneles solares (3)

Con el avance del Parque Solar Los Chihuidos, la Provincia, PAE e YPF fortalecen la infraestructura energética local y promueven una solución sustentable para una comunidad históricamente aislada del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Un proyecto renovable que crece

La iniciativa en marcha apuntan a fortalecer la infraestructura energética provincial y promover un desarrollo sostenible en las comunidades cercanas a los yacimientos de la zona.

La autorización ambiental para el parque solar fue otorgada cumpliendo con los requisitos normativos y en plazos reducidos, lo que permitió acelerar un trámite que habitualmente demanda varios meses.

Antes del proyecto, la localidad dependía de un generador y de redes de baja tensión, situación que generaba dificultades técnicas y limitaba la expansión del servicio. El diseño del nuevo esquema eléctrico incluyó la reconstrucción integral de las instalaciones, con financiamiento asignado específicamente para esta obra.

La inversión asignada permitirá contar con energía en mayor cantidad y calidad, y forma parte de un proceso de cumplimiento de obligaciones regulatorias vinculadas al sector. Los 360 millones destinados al organismo provincial distribuidor se originan en esos compromisos previos y posibilitaron ejecutar la reconstrucción del servicio eléctrico en la localidad.