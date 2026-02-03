Fiesta de la Confluencia 2026: cómo ganar monopatines, motos, autos y una camioneta

El evento artístico de Neuquén más esperado del año vuelve a lanzar la rifa con increíbles premios. El paso a paso para participar del sorteo.

Empezó la cuenta regresiva para para el evento artístico y cultural más esperado en Neuquén, que se extenderá del 5 al 8 de febrero: la Fiesta de la Confluencia , el convocante festival que promete volver a congregar a cientos de miles de visitantes a orillas del río Limay. Además de las propuestas musicales, con artistas de renombre nacional, la Fiesta atrae con una rifa que permite a los afortunados llevarse motos, monopatines, autos y hasta una camioneta 4x4.

La rifa busca solventar los gastos de la organización del evento y ya se convirtió en uno de los atractivos de la Fiesta de la Confluencia. Este año, la propuesta llegó con más premios: además de los autos y la camioneta 0 kilómetro, también habrá chances de ganar motos y monopatines eléctricos, por lo que cada noche tendrá más de un afortunado.

Los números de la rifa se pueden comprar de forma anticipada, y ya están a la venta a través del sitio web, por un precio de 70 mil pesos, desde el 1 de febrero. La iniciativa es impulsada de manera conjunta con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), el ECyDENSE y el gobierno provincial, con el objetivo de seguir acompañando y potenciando la fiesta popular más convocante de la Patagonia.

Fiesta de la Confluencia 2026: los premios del sorteo

Las primeras tres noches, entre el 5 y el 7 de febrero, se sortearán un monopatín eléctrico, una moto y eléctrica y un Toyota Yaris 0km. La noche de cierre, del 8 de febrero, llega el premio mayor: además de la moto y el monopatín, el vehículo que se sortea es una camioneta Toyota Hilux 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT, también 0km.

Los premios se otorgan libres de impuestos y deben ser patentados luego en Neuquén capital. En total, se ofrecerán para la venta 50 mil números.

Fiesta de la Confluencia 2026: cómo comprar la rifa

Para comprar uno o más número de la rifa, se puede acceder a la página web oficial de la Municipalidad de Neuquén en el siguiente link o escribiendo www.neuquencapital.gov.ar en la barra de direcciones.

El sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén cuenta con un banner en la cabecera que da acceso directo al formulario de compra de las rifas.

En el formulario, hay que completar los campos requeridos con información personal y de contacto.

Se debe seleccionar la cantidad de números que se desean. Cada uno tiene un valor de 70 mil pesos.

Los únicos habilitados a comprar son los mayores de 18 años y, al efectuar el pago, recibirán el comprobante con el número en su casilla de correo electrónico.