Fiesta de la Confluencia 2026: dónde comprar la rifa por los autos y grandes premios

La Municipalidad de Neuquén anunció la venta de los números para los sorteos que se harán durante las noches del evento, que se realizará en febrero.

La jefa de Gabinete de la municipalidad de Neuquén dio detalles de los sorteos en la Fiesta de la Confluencia 2026

La Fiesta Nacional de la Confluencia continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes del país, con propuestas que generan entusiasmo entre vecinos, vecinas y turistas.

En este marco, la Municipalidad de Neuquén anunció que este año el tradicional evento contará nuevamente con importantes sorteos , que incluirán tres autos, una camioneta, cuatro motos eléctricas y cuatro monopatines eléctricos.

Desde hoy, quienes deseen participar ya pueden hacerlo ingresando a la página oficial de la Municipalidad de Neuquén www.neuquencapital.gov.ar donde se encuentra disponible la rifa.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y el gobierno provincial, con el objetivo de seguir acompañando y potenciando la fiesta popular más convocante de la Patagonia.

fiesta confluencia 2025 sorteo viernes María Isabel Sánchez

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, brindó detalles sobre el esquema de los sorteos y explicó que durante las primeras tres noches de la Fiesta Nacional de la Confluencia se sorteará un automóvil Toyota Yaris.

En tanto, el último día del evento -que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero próximo- se realizará el sorteo del premio mayor, que será una camioneta Toyota.

Además, Pasqualini indicó que cada jornada contará también con el sorteo de una moto eléctrica y un monopatín eléctrico, ampliando las oportunidades de ganar para quienes participen de la rifa a lo largo de los días del festival.

Cuál es el costo de la rifa de la Fiesta de la Confluencia 2026

En relación a la venta de rifas, la funcionaria informó que ya se encuentran disponibles a través de la página web oficial de la Municipalidad. “Actualmente, tienen un valor de 50 mil pesos, mientras que a partir del 1 de febrero pasarán a costar 70 mil pesos”, detalló.

Asimismo, destacó que próximamente los premios serán exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes, para que la comunidad pueda conocerlos de cerca.

Pasqualini recordó además que en la edición anterior los premios fueron ganados por cuatro mujeres, lo que generó una gran repercusión y expectativa.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente)

“Ya estamos en modo Confluencia y muy entusiasmados con todo lo que se viene”, expresó, y adelantó que en los próximos días se anunciarán más novedades.

La secretaria explicó que la compra de las rifas es a través de la página de la Municipalidad, ya que este sistema “permite acceder a la financiación bancaria disponible mediante el Banco de la Provincia de Neuquén”.

Por otro lado, confirmó que las entradas para la Fiesta Nacional de la Confluencia ya se encuentran a la venta.

En esta línea, anunció que la próxima semana se dará a conocer la grilla de artistas organizada por día y que, semana a semana, habrá nuevas sorpresas para la ciudadanía.