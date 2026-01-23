Una tormenta extrema de nieve y hielo amenaza a gran parte de Estados Unidos: por qué es tan peligrosa

Una ola de nieve y hielo ártico azotará a Norteamérica durante los próximos días. Se esperan temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero.

Una ola de frío extremo afectará a gran parte de Estados Unidos los próximos días, un vórtice polar extendido envía una devastadora ráfaga de aire ártico, trayendo intensas nevadas y lluvias heladas. Afectará a casi 30 estados y afectará a alrededor de 160 millones de personas, advierten los meteorólogos. Se prevé un "aire frío potencialmente mortal" a partir de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS , por sus siglas en inglés) indicó que esta ola de frío se desplazará lentamente desde las regiones de las Altas Llanuras y las Montañas Rocosas. Incluso, afirman que las temperaturas serán congelantes en algunas zonas.

Por otra parte, según el NWS, ya se están produciendo nevadas en una zona de Estados Unidos adyacente a los Grandes Lagos, que se extienden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El fenómeno, denominado tormenta invernal Fern , dejará acumulaciones de hasta 50 centímetros de nieve en los Apalaches y en las montañas de Virginia Occidental.

Algunos científicos advirtieron que el aumento en la frecuencia de estas grandes nevadas podría estar vinculado al cambio climático, aunque el debate aún no está resuelto. De igual manera, expertos afirman que tiene el potencial de ser la "tormenta que defina todo el invierno" y que podría "ser recordada por décadas".

Por otra parte, la NWS indicó que la sensación térmica más fría podría estar por debajo de los -46 °C (-50 °F) en las llanuras del norte, y que una zona mucho más amplia del sureste de Estados Unidos también experimentará temperaturas bajo cero.

"Estas temperaturas bajo cero supondrán un riesgo mortal de hipotermia y congelación para la piel expuesta", advirtió el organismo.

Estados Unidos se prepara para frío extremo y tormentas

Los funcionario de transporte estadounidenses, incluidas las autoridades aeroportuarias de varias ciudades importantes, advierten a los viajeros que se preparen para retrasos, ya que el sistema meteorológico severo se desplazará por Estados Unidos durante el fin de semana.

Se prevén rutas peligrosamente resbaladizas o congeladas y posibles cortes de electricidad, debido a la caída de árboles y ramas cargadas de hielo que pueden romper líneas de energía, señalaron las autoridades.

“Con el frío extremo en el norte y la tormenta, la mitad de los estadounidenses está bajo algún tipo de alerta meteorológica”, explicó Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, con sede en College Park, Maryland.

The New York Times detalló que la tormenta afecta principalmente a los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Arkansas, Tennessee y Kentucky antes de alcanzar el Midwest y la región noreste.

De acuerdo con los pronósticos, ciudades como Charlotte, Atlanta, Louisville y Filadelfia también se encuentran dentro de la zona de riesgo por nevadas y acumulación de hielo.

"El hecho de que tengamos aproximadamente 2.900 kilómetros ininterrumpidos de alertas climáticas desde Arizona hasta la Costa Este demuestra la magnitud de esta tormenta", afirmó Matthew Cappucci, meteorólogo de MyRadar a la PBS, la televisión pública estadounidense.

Vórtice polar

La amplia combinación de lluvia helada, hielo y nieve es el resultado del choque entre una masa de aire frío de origen ártico y aire cálido y húmedo en el centro de Estados Unidos. El aire frío está siendo empujado hacia el sur por el vórtice polar, una corriente de aire que normalmente rodea el Ártico.

"Normalmente, el vórtice gira alegremente y tiene poco efecto en nuestro clima, pero ocasionalmente se mueve o se estira hacia el sur sobre América del Norte, trayendo consigo una oleada de frío", dijo Jennifer Francis, científica principal del Centro de Investigación Climática Woodwell, a la agencia de noticias AFP.

Cuando se estira, grandes ondas atmosféricas que se forman más cerca del suelo pueden viajar hacia arriba y desestabilizar el vórtice polar. Jason Furtado, meteorólogo de la Universidad de Oklahoma cuya investigación se centra en la previsión a largo plazo, dijo que estos episodios de estiramiento no duran tanto como las rupturas completas, pero son significativos de todos modos.