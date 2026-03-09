Calor más tormentas eléctricas: el pronóstico en Neuquén para el martes y se viene un alerta amarilla

Tras una fuerte tormenta que azotó a la provincia de Neuquén la noche del domingo y una jornada de calor y humedad el lunes, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó calor y tormentas eléctricas para este martes.

Según detalló el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este martes 10 se espera cielo entre algo nublado y parcialmente nublado durante la mañana, mediodía y tarde, con temperaturas que pueden llegar a los 30°C.

Para la noche, se pronostican tormentas aisladas con hasta 40% de probabilidad de precipitaciones . Las ráfagas de viento serán entre leves y moderadas durante toda la jornada.

En el resto de la provincia, el cielo también estará entre algo nublado y parcialmente nublado. El cambio se ve por la noche, ya que en el sur de la provincia no se esperan tormentas aisladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y 30°C en toda el territorio neuquino.

tormenta neuquen

Qué dice el pronóstico del miércoles y el jueves en Neuquén

El miércoles 11, el SMN pronostica tormentas aisladas durante la mañana y el cielo mayormente nublado por el mediodía y la tarde, con un pico de temperatura de 30°C. Para la noche, el organismo elevó una alerta amarilla por tormentas. La advertencia abarca las zonas de Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Respecto al alerta, comunicaron que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente".

Frente a esto, recomendaron: evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de las puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y buscar refugio inmediato en una casa edificio o vehículo cerrado en caso de estar al aire libre.

Alerta SMN (27)

El pronóstico de fuertes tormentas para el miércoles no se replica en el resto de la provincia: el cielo se mantendrá parcialmente nublado en localidades del sur y centro de Neuquén, mientras que en el norte estará un poco más despejado. Si bien la capital mantendrá las mismas máximas, se prevé, tanto para el norte como el sur del territorio provincial, un leve descenso en las máximas con picos de 23°C en Junín de Los Andes, San Martín de Los Andes y Villa La Angostura; y 27°C en Chos Malal.

El jueves, las temperaturas se mantendrán en un rango de templado a cálido. Las máximas en Neuquén capital serán de 27°C, mientras que las mínima llegarán a los 18°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento será casi imperceptible. En el interior de la provincia, las temperaturas serán un poco más frescas, llegando a un piso de 10°C de mínima en Villa La Angostura, y 14°C en Chos Malal. El cielo estará igualmente cubierto en todo el territorio.