Pronóstico del tiempo en Neuquén: rige una alerta naranja por tormentas en varias zonas para este domingo

El SMN anticipa una jornada con condiciones inestables en parte de la provincia. Hay alerta amarilla por tormentas para sectores del centro y norte neuquino, mientras que en la capital se esperan temperaturas templadas y cielo variable.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada con condiciones inestables en distintos puntos de la provincia de Neuquén , donde rige una alerta amarilla por tormentas que podrían presentarse con ráfagas, actividad eléctrica y lluvias intensas en cortos períodos.

Según el organismo nacional, el área bajo alerta puede registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes , con posibilidad de ráfagas de viento, abundante precipitación, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica .

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé un domingo con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado , con temperaturas templadas durante gran parte del día.

La temperatura mínima rondará los 15 a 17 grados, mientras que la máxima se ubicará cerca de los 25 grados durante la tarde. El viento soplará leve a moderado, predominando del sector norte y noreste.

En el Alto Valle no se descarta algún chaparrón o tormenta aislada hacia la tarde o la noche, aunque los fenómenos más intensos se esperan en otras zonas de la provincia.

Alerta por tormentas en el centro y norte de Neuquén

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca sectores del centro y norte neuquino, donde se esperan condiciones más inestables durante la jornada.

Entre las zonas alcanzadas por el aviso se encuentran áreas de Confluencia, Picún Leufú, Añelo, Pehuenches, Loncopué, Picunches, Ñorquín, Chos Malal y Minas, entre otras.

En estos sectores se prevén tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por ráfagas superiores a los 60 km/h, fuerte actividad eléctrica y precipitaciones intensas en cortos períodos.

Cordillera neuquina

En la región cordillerana, el pronóstico también indica cielo mayormente nublado e inestabilidad, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas.

Las temperaturas serán más frescas que en el Alto Valle, con mínimas cercanas a los 8 o 10 grados y máximas que rondarán entre 18 y 21 grados, especialmente en localidades como San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Norte provincial

En el norte de la provincia, donde se encuentran localidades como Chos Malal y Andacollo, también se esperan tormentas aisladas durante la jornada, en línea con la alerta emitida por el SMN.

Las temperaturas máximas podrían ubicarse entre los 22 y 24 grados, con períodos de nubosidad variable y condiciones inestables hacia la tarde o la noche.

En este contexto, el organismo recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas, especialmente en las zonas alcanzadas por el alerta meteorológico.