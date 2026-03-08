Neuquén La Mañana fotos En 15 fotos: lo mejor del Campeonato Nacional de Asadores en Zapala

El Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca volvió a convocar a una multitud en Zapala, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. La quinta edición del certamen reúne durante todo el fin de semana a equipos de distintos puntos del país y también del exterior en el predio del Paseo La Estación.

La competencia internacional se desarrolló este sábado con la participación de 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay. El primer puesto quedó en manos del equipo chileno “Guardianes de la Parrilla”, que se destacó en dos de las cuatro categorías evaluadas por el jurado: chivo a la vara y postre a la parrilla.

El evento también tuvo un espacio especial para los más chicos con el Asadores Kids, en el que participaron 20 equipos integrados por niñas y niños de entre 6 y 12 años, acompañados por adultos. La propuesta fue una de las novedades de esta edición y logró una gran respuesta del público.