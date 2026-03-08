En 15 fotos: lo mejor del Campeonato Nacional de Asadores en Zapala

La quinta edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca reúne a miles de personas en el predio del Paseo La Estación.
El Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca volvió a convocar a una multitud en Zapala, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región. La quinta edición del certamen reúne durante todo el fin de semana a equipos de distintos puntos del país y también del exterior en el predio del Paseo La Estación.
La competencia internacional se desarrolló este sábado con la participación de 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay. El primer puesto quedó en manos del equipo chileno “Guardianes de la Parrilla”, que se destacó en dos de las cuatro categorías evaluadas por el jurado: chivo a la vara y postre a la parrilla.
El evento también tuvo un espacio especial para los más chicos con el Asadores Kids, en el que participaron 20 equipos integrados por niñas y niños de entre 6 y 12 años, acompañados por adultos. La propuesta fue una de las novedades de esta edición y logró una gran respuesta del público.
La actividad continuará este domingo con la competencia principal, en la que 55 equipos de asadores demostrarán sus habilidades ante el jurado. Además del certamen, el predio ofrece patio de comidas, feria de emprendedores, clases magistrales de cocina y espectáculos musicales para cerrar la jornada.
