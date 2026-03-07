Vecinos en alerta: en menos de 24 horas se registraron dos incendios

Ocurrió en las últimas horas en un inmueble en desuso y en un terreno baldío. Los trabajos demandaron la intervención del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

La tranquilidad de la comarca petrolera en la provincia de Neuquén se vio alterada en las últimas horas por una seguidilla de principios de incendios que motivó la preocupación de los vecinos. En poco tiempo se registraron varios focos , aunque, afortunadamente, no hubo víctimas fatales.

El más reciente ocurrió durante la madrugada de este sábado , luego de que se detectara fuego en un establecimiento ubicado sobre calle Cerro Bayo en Rincón de los Sauces . El lugar es conocido como la ex base de Davino Correa.

Según informó la Central 16 del cuerpo de Bomberos Voluntarios , el alerta fue recibido a las 05.17 , cuando personal de Tránsito municipal informó sobre la presencia de humo en el sector . De inmediato, tres dotaciones , a cargo del jefe de cuerpo activo, sargento Ricardo Reyes, se dirigieron hasta el lugar.

Una vez en las instalaciones, se constató que no había moradores dentro del inmueble. Tras identificar el sector afectado, se realizaron las tareas de sofocación del fuego.

incendio en rincon 3

Luego de controlar el foco ígneo, el personal efectuó los trabajos de enfriamiento y revisión del entretecho, con el objetivo de descartar la presencia de temperatura o focos activos. El resultado fue negativo, por lo que concluyeron las tareas con un enfriamiento preventivo adicional.

El operativo demandó las tareas de los móviles 17, 22 y 24 de Bomberos Voluntarios. Además, se hizo presente el personal policial, que quedó a cargo del lugar una vez finalizadas las tareas.

incendio en rincon

Un incendio previo en un terreno baldío

Horas antes, el cuerpo de bomberos intervino en otro principio de incendio ocurrido durante la tarde del viernes, alrededor de las 15, en un sector ubicado en la intersección de las calles Joaquín García y Felipe Sapag.

El aviso fue realizado por las autoridades del CENAF N°5, que alertó sobre basura en llamas en un terreno baldío. Rápidamente, una dotación de bomberos, a cargo de la sargento Marcela García, se dirigió al lugar para controlar la situación.

incendio en baldio rincon

Al llegar, el personal constató la presencia de residuos encendidos, por lo que realizó tareas de sofocación y remoción del material combustible. De esta manera, se aseguró la extinción total del foco y se verificó que no quedaran puntos con temperatura.

Una práctica prohibida

Desde Bomberos Voluntarios recordaron a la comunidad evitar la quema de basura, ya que este tipo de prácticas puede generar incendios y poner en riesgo a personas, viviendas y bienes.

En la ciudad, rige la ordenanza municipal n.º 1084/07 que establece la prohibición de quemas y arrojo de basura en el ejido urbano. Además, el Código de Planeamiento Urbano Rural y Ambiental determina sanciones severas para quienes atenten contra la higiene y la seguridad pública.

Los montos pueden superar los 4 millones de pesos en casos de infracciones graves.