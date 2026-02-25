Incendios en Chubut: hay alguien que genera focos de manera intencional en el Parque Nacional Los Alerces

Lo confirmaron las autoridades del lugar, tras los rebrotes surgidos en los últimos tres días. Suman peritos de la Policía Federal .

En Chubut parece no tener fin la lucha contra los incendios forestales que desde hace más de dos meses afectan a la provincia y ya quemaron una superficie de 50.000 hectáreas de bosques, récord histórico para una sola temporada.

Mientras continúan las tareas de extinción de los incendios más grandes, que ya fueron controlados -principalmente, el de la zona de Puerto Patriada que superó las 30.000 hectáreas-, en las últimas 72 horas detectaron tres nuevos focos dentro del Parque Nacional Los Alerces, con un agravante: en todos los casos alguien generó las llamas de manera intencional.

En un informe difundido por las autoridades del Parque Nacional se confirmó una “ clara intencionalidad en el origen de los nuevos focos de incendio”.

“Continúan los operativos para suprimir los focos de calor activos en diversos puntos del Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas, en especial en la zona Sur donde las intensas ráfagas de viento generaron un rebrote en la tarde de ayer (por el lunes) del incendio La Tapera, situación que se logró aplacar durante la noche”, indica el comunicado.

Con el incendio controlado, brigadistas trabajan en Puerto Patriada, Chubut Con el incendio controlado, brigadistas trabajan en Puerto Patriada, Chubut.

El sector de La Tapera, en la zona de Puerto Ciprés, en el sur del parque, se está incendiando desde el viernes pasado y aunque fue contenido, sufrió rebrotes que lo mantenían activo hasta la noche del lunes.}

Reforzarán la seguridad en los accesos al parque

“La localización y dispersión de estos nuevos focos, que se iniciaron en tres oportunidades durante las últimas 72 horas, tiene un origen intencional -asegura el comunicado-, según se concluyó ayer durante una reunión convocada por la instancia técnica interinstitucional entre la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

“Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos, como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso”, agregaron las autoridades.

“Asimismo -detallaron-, se reforzarán las medidas de control y seguridad en las portadas del Parque Nacional Los Alerces, zonas rurales y caminos vecinales, en el marco de un operativo con unidades especiales que recorran poblaciones y monitoreen los desplazamientos de personas ajenas a la comunidad”.

Chubut: piden precaución en las rutas cercanas a los incendios

En lo que respecta a la situación en La Tapera, desde el Comando Operativo se informó que no hubo estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego.

Tras analizar con drones las condiciones de seguridad en las vías de acceso, en ese sector se dispuso el ingreso por agua de cuadrillas de brigadistas para abrir cortafuegos y fajas de contención.

Aunque el parque Los Alerces está abierto a visitas turísticas, en el Embalse Amutui Quimey, y en sectores del Rio Grande–Futaleufú, cercanos a La Tapera no se permiten actividades náuticas ni que impliquen presencia de personas, debido a que están operando medios aéreos que realizan recarga de agua para atacar los focos ígneos.

A la vez, se solicitó a los visitantes que circulen por las rutas 71 y 259 que lo hagan con precaución, en especial en tramos sinuosos, ya que se trata de vías utilizadas por móviles de emergencia de fuerzas nacionales y de Chubut que deben tener prioridad de paso.