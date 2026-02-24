Golpe al narco en Trelew: desarticulan un búnker que distribuía cocaína y marihuana

La Policía Federal detuvo a un hombre de 51 años y secuestró droga y dinero en efectivo. La misma organización había sido corrida de barrios vecinos en 2025.

Algunas de las dosis incautadas por la Federal en Trelew, listas para su comercialización.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un búnker narco de Trelew , desde donde distribuían droga bajo la modalidad de menudeo . El procedimiento culminó con la detención de un hombre y el secuestro de estupefacientes y dinero en efectivo .

El operativo no fue un hecho aislado: se trata de la continuación de una investigación que arrancó en 2025 , cuando la División Antidrogas Puerto Madryn llevó adelante una serie de allanamientos que lograron desmantelar varios puntos de venta de drogas en distintos sectores de la vecina ciudad de Trelew .

En esa primera etapa, varios integrantes de la banda fueron detenidos. Sin embargo, los miembros que lograron eludir a la Justicia estuvieron lejos de retirarse del delito: se reagruparon y trasladaron sus actividades al barrio Don Bosco , donde volvieron a montar una estructura de comercialización de sustancias prohibidas.

Ese movimiento volvió a encender las alarmas de las autoridades. A partir de entonces, los agentes federales desplegaron seguimientos, vigilancias encubiertas y tareas de inteligencia criminal que permitieron identificar una vivienda utilizada como centro de acopio, fraccionamiento y expendio de droga.

En el lugar recibían la droga, la fraccionaban en dosis reducidas y la distribuían entre consumidores de la zona.

El allanamiento en Trelew

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Rawson, a cargo del juez Guillermo Lleral —con la intervención de la Secretaría Criminal y Correccional del Dr. Gustavo Fabián La Torre— ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a un hombre de 51 años, de nacionalidad argentina, señalado como integrante de la organización.

En el lugar se secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana listas para la venta, dos teléfonos celulares, una balanza de precisión, $150.000 en efectivo y documentación considerada clave para profundizar la pesquisa.

golpe al narco en Trelew - ladrillo En el búnker de Trelew se dedicaban al narcomenudeo: recibían la droga y la fraccionaban en dosis pequeñas para venderlas a consumidores de la zona.

El detenido quedó a disposición del juez interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), al igual que todos los elementos incautados.

Luego de la difusión de información oficial sobre el caso, funtes judiciales y policiales no descartaron nuevas detenciones en los próximos días.

Según trascendió en medios locales, la causa continúa con el análisis de comunicaciones, movimientos financieros y conexiones territoriales, con el objetivo de determinar quiénes eran los proveedores que abastecían a la organización y desarticular por completo la estructura criminal.

Kiosco narco en Cutral Co

En una investigación similar, la semana pasada la policía logró desarticular otro kiosco narco en Cutral Co, en Neuquen, y demorar a varias personas presuntamente vinculadas a la actividad ilegal.

Las averiguaciones se iniciaron tras notar movimientos sospechosos, ya que no había denuncias contra el establecimiento.

Según informó la Policía, el allanamiento se concretó en la tarde del jueves luego de una investigación que se originó a partir de tareas propias de personal de la División Antinarcóticos Cutral Co, que detectó un domicilio que estaba siendo utilizado como boca de expendio de estupefacientes, sin que existieran denuncias previas.

Inmediatamente se dio intervención a la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, a cargo del fiscal jefe Gastón Liotard, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales. Durante más de siete días de tareas investigativas, los efectivos lograron constatar movimientos compatibles con la comercialización de drogas, con una constante afluencia de personas en distintos horarios y modalidades, quienes realizaban intercambios de dinero por envoltorios con presuntas sustancias estupefacientes.

Con los elementos probatorios reunidos, se ejecutó la orden de allanamiento en la vivienda, ubicada en calle Bennasar en el barrio Progreso, donde se procedió al secuestro de cocaína y marihuana, fraccionadas en dosis listas para la venta, además de dinero en efectivo, una carabina calibre .22 en condiciones de disparo, réplicas de armas de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Extraoficialmente, trascendió que se habrían secuestrado aproximadamente 200 dosis ya fraccionadas para su venta al menudeo.

Como resultado del operativo, seis personas mayores de edad, cinco hombres y una mujer, quedaron vinculadas a la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.