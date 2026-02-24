Un pujante destino turístico de la Patagonia tendrá vuelos a Buenos Aires por primera vez en años

Es a partir de un acuerdo público-privado con mineras y una aerolínea regional. Hoy, el aeropuerto más cercano con conexión a Aeroparque queda a 400 km.

Una pujante localidad turística del noroeste de Santa Cruz, considerada la puerta de entrada al Parque Patagonia y a su célebre Cueva de las Manos , contará con dos vuelos semanales directos a Buenos Aires, según se anunció oficialmente este martes en la provincia. Se trata de Perito Moreno, que también se vincula estrechamente con Los Antiguos, otro lugar que recibe cada vez más visitantes en la zona.

El servicio será operado por la aerolínea American Jet en el marco de un esquema de articulación entre el gobierno provincial , el municipio local y las mineras Newmont y Minera Santa Cruz, con importante actividad en la zona.

Hasta ahora, los habitantes de este sector del noroeste santacruceñp deben trasladarse más de 400 kilómetros por ruta hasta la chubutense Comodoro Rivadavia para tomar un vuelo hacia la Capital Federal. Con la nueva conexión, el trayecto exclusivamente aéreo será de poco más de tres horas .

American Jet cuenta con más de 40 años de trayectoria y opera una flota de aviones pequeños de entre 7 y 50 asientos, especializada en vuelos regionales.

Aunque aún no se especificó qué aeronave cubrirá la ruta, el acuerdo tiene como antecedente una carta de intención firmada en 2025 entre la empresa y el Gobierno provincial para reactivar rutas comerciales en varias ciudades santacruceñas.

Todavía quedan por cerrar algunos acuerdos económicos con las empresas para definir el esquema final de comercialización de pasajes.

Sin embargo, se adelantó que la intención es que las compañías cubran una parte importante de la operatoria y que queden disponibles entre 10 y 15 pasajes por vuelo para la comunidad, adquiribles a través de las plataformas habilitadas por la aerolínea.

La conectividad aérea también beneficiará a los habitantes de localidades vecinas como Los Antiguos, Lagos Posada e inclusive Río Mayo, en la provincia de Chubut.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal junto al intendente Matías Treppo y la ministra de Producción, Nadia Ricci, en una conferencia de prensa en el propio aeropuerto de Perito Moreno.

Desde el Ejecutivo provincial se subrayó que la conectividad impacta no solo en el turismo, sino también en el acceso a la salud, la educación y la producción regional.

"Durante años nuestros vecinos tuvieron que viajar más de 400 kilómetros por ruta para poder llegar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para viajar hacia Buenos Aires. Con esta nueva conexión aérea van a poder hacerlo en poco más de tres horas. Es tiempo, es comodidad y son oportunidades", afirmó Vidal.

Un modelo que se replicará en otras ciudades

La medida forma parte de una estrategia provincial más amplia. La ministra Ricci, oriunda de Perito Moreno, calificó el anuncio como "un hecho histórico" y sostuvo que "la idea es que los peritenses y los ciudadanos de la región van a tener la oportunidad de viajar desde este aeropuerto".

Además, anticipó que “este trabajo conjunto de Estado y de privados lo vamos a hacer también con Puerto San Julián, a través de las empresas mineras de la zona, y también con Puerto Deseado”, aunque aclaró que “todavía están faltando algunas condiciones en los aeropuertos para avanzar”.

En ese sentido, se anunció también el inicio de obras en el aeropuerto de 28 de Noviembre, en la cuenca carbonífera del sudoeste santacruceño, con proyección de integración directa con Chile.

La funcionaria explicó que apuntan a “conectar estas tres localidades de la misma manera, que se pueda consolidar un vuelo y que después no necesitemos del acompañamiento de las empresas, que volemos solos”.

A su turno, Treppo manifestó que “hay mucho trabajo del municipio aquí porque somos los que administramos el aeropuerto y la verdad que lo hacemos con un profesionalismo y un gran trabajo en equipo. Realmente queremos que Perito Moreno esté conectado“

El intendente Treppo definió la medida como "un antes y un después" y destacó que la nueva conexión era "el sueño de muchos peritenses y de vecinos de Los Antiguos, porque muchos lo usan".

“Hay mucho trabajo del municipio aquí porque somos los que administramos el aeropuerto y la verdad que lo hacemos con un profesionalismo y un gran trabajo en equipo. Realmente queremos que Perito Moreno esté conectado“, agregó el alcalde.

Por último, en sus redes sociales el gobernador Vidal publicó: “Estamos acercando Perito Moreno al país con más conectividad. Hoy dimos un paso muy importante para empezar a resolver un problema histórico de la localidad, la conectividad”.