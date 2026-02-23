Se confió y en un control le encontraron casi un kilo de cocaína: cumplirá un castigo de 4 años

El operativo estuvo a cargo de gendarmes, que le pidieron a un conductor mostrar el kit de seguridad. Tras mover la alfombra, dejó al descubierto un "ladrillo".

El procedimiento preventivo donde fue secuestrada la droga se realizó en la zona de la báscula, en Senillosa.

Un hombre oriundo de Río Negro que fue atrapado en Senillosa con casi un kilo de droga durante un oportuno operativo de Gendarmería Nacional deberá cumplir un castigo de 4 años de cárcel. Por motivos de salud, se estableció que cumplirá prisión domiciliaria.

El procedimiento donde fue hallada la droga se concretó en la madrugada del 8 de mayo del año pasado, en el sector de la báscula de la localidad neuquina de Senillosa. En el lugar, una Ford Ecosport que provenía de Neuquén capital fue interceptada con el fin de identificar a sus ocupantes. De forma paralela, se les pidió a los ocupantes la exhibición de elementos de seguridad como el matafuegos. Fue en esas circunstancias que, accidentalmente, movieron una alfombra y dejaron ver un ladrillo. Sin demorarse, los gendarmes avanzaron con una requisa del vehículo y comprobaron que se trataba de cocaína.

Ante la sospecha de que los ocupantes estaban ligados al narcomenudeo, se ordenaron allanamientos en los domicilios particulares y el resultado fue positivo.

Durante su huida, los narcos arrojaron una mochila con dos kilos de cocaína.

El proceso en contra de los sospechosos quedó en manos de la justicia federal de esta capital y se definió durante el presente mes luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa comunicaron la realización de un acuerdo.

La acusación se enfocó en un hombre de El Bolsón

La parte acusadora enfocó la imputación en contra de Braulio Antonio Lostra, con domicilio en la ciudad rionegrina de El Bolsón. Tras considerarlo autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, solicitó un castigo de 4 años de cárcel efectiva.

De todos modos, luego del análisis de un informe médico, el MPF no se opuso a que el condenado cumpla el castigo en su domicilio. En ese marco, dispuso que deberá tener presente distintas pautas de conducta como informar posibles cambios de domicilio y estar bajo control de un tutor.

Por otro lado, una suma cercana a los 90 mil pesos que fue incautada durante el procedimiento, será donada al Obispado de Neuquén capital.

gendarmeria ruta 40 droga La droga que llevaba la mula rionegrina fue secuestrada tras un control preventivo en la Ruta Nacional 40.

Lostra tuvo oportunidad de manifestarse y mostró su acuerdo con lo establecido por la justicia federal neuquina.

El acuerdo entre las partes alcanzó a una mujer con domicilio en El Bolsón, donde se hizo un allanamiento luego del procedimiento en la Ruta 22. Como se encontraron casi 900 gramos de marihuana, la sospechosa fue considerada autora del delito de tenencia simple de estupefacientes.

La acusada pudo acceder a una probation y solo deberá cumplir pautas de conducta por el plazo de dos años.

Sobreseimiento

Finalmente, otros dos hombres que viajaban junto a Lostra en la Ford Ecosport, lograron su sobreseimiento porque no se encontraron elementos que los incriminen en el delito de narcotráfico.

A su turno, el juez federal Gustavo Villanueva se limitó a homologar el acuerdo pleno presentado por el MPF y la defensa. Respecto de la modalidad de cumplimiento de la pena, el magistrado mostró su conformidad.