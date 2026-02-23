Disparó contra un auto y secuestró a una joven en la Ruta 22: le dictaron prisión domiciliaria

El hombre habría efectuado los disparos luego de un altercado. Según se confirmó, el arma no tenía papeles y el hombre no estaba calificado para portarla.

Se le formularon cargos a un hombre por haber disparado durante la mañana del sábado pasado contra un vehículo que circulaba por la Ruta 22 en Plottier y, posteriormente, haber privado de la libertad a una joven bajo amenazas. Fue una audiencia en Ciudad Judicial donde la fiscal del caso Valeria Panozzo hizo los planteos correspondientes.

La medida fue dispuesta este lunes durante una audiencia en la que el juez de Garantías hizo lugar a lo expuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal y dictó la detención domiciliaria del imputado , M.E.T. por el plazo de un mes.

Según la acusación, los hechos ocurrieron este sábado, entre las 7:50 y las 10, en la intersección de la Ruta 22 y calle Trocomán, en el ingreso al barrio La Herradura.

El hecho

De acuerdo con la teoría del caso, el acusado conducía un Ford Focus y, tras un altercado de tránsito, efectuó al menos cinco disparos con una pistola calibre 9 milímetros contra un Volkswagen Gol que circulaba en el mismo carril. Uno de los proyectiles impactó en la ventanilla trasera del lado del acompañante y atravesó el habitáculo a la altura de la cabeza del conductor, sin que se registraran personas lesionadas.

Valeria Panozzo fiscal

Panozzo relató que luego de los disparos, el imputado se dio a la fuga y continuó circulando con varias jóvenes en el vehículo. Más tarde, tras dejar a algunas de ellas, retuvo a una de ellas contra su voluntad, impidiéndole descender del auto, quitándole el celular y exhibiéndole el arma de fuego para intimidarla.

Cómo atraparon al tirador de la Ruta 22

Finalmente, fue interceptado por personal policial en la zona de calle Las Violetas, donde se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, con numeración limada, apta para el disparo y con municiones en el cargador y en recámara. Además, se constató que el imputado no contaba con autorización legal como legítimo usuario.

La fiscalía calificó los hechos como abuso de arma en concurso real con privación ilegítima de la libertad doblemente agravada —por el uso de amenazas y por el empleo de arma de fuego— y portación de arma de uso civil condicional sin la debida autorización, todo en calidad de autor.

La defensa no objetó la formulación de cargos ni el plazo de investigación —que fue fijado en cuatro meses— y acordó con la fiscalía la imposición de una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva en el plazo de la investigación, que determinará una medida definitiva para M.E.T.

Al resolver, el juez de garantías Marco Lupica Cristo hizo lugar al pedido y ordenó la prisión domiciliaria del imputado por el término de un mes, con controles policiales aleatorios al menos dos veces por día. Según confirmaron desde Fiscalía, el hombre que no tiene antecedentes penales. El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento de la medida podría derivar en la revocación del beneficio y la imposición de prisión preventiva.